ПОНТИФИКИ

ПОНТИФИКИ (латинское pontifex, буквально - мос­то­строи­тель, от pons, род. п. pontis - мост и facio - де­лать) - коллегия жрецов в Древнем Риме , осуществлявшая надзор за всеми сторонами религиозной жизни римской общины.

В обя­зан­но­сти понтифика вхо­ди­ло в том числе на­блю­де­ние за со­хран­но­стью свя­щен­но­го мос­та (pons sublicius - мост на сва­ях) че­рез Тибр. Тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет уч­ре­ж­де­ние этой кол­ле­гии Ну­ме Пом­пи­лию. Пер­во­на­чаль­но она со­стоя­ла из 5 чле­нов, вклю­чая вер­хов­но­го пон­ти­фи­ка (pontifex maximus), за­тем рас­ши­ри­лась до 15 (при Лу­ции Сул­ле) и 16 (при Гае Юлии Це­за­ре). В пе­ри­од им­пе­рии чис­ло понтификов не рег­ла­мен­ти­ро­ва­лось, оно мог­ло быть умень­ше­но или уве­ли­че­но им­пе­ра­то­ром как вер­хов­ным пон­ти­фи­ком. К кол­ле­гии понтификов при­мы­ка­ли царь свя­щен­но­дей­ст­вий (rex sacrorum), фла­ми­ны (3 стар­ших - fla­mi­nes maiores, 12 млад­ших - flamines minores) и вес­тал­ки. Ин­сиг­ния­ми понтификов бы­ли пред­ме­ты свя­щен­ной ут­ва­ри: жерт­вен­ный со­суд, се­ки­ра, нож и специальный го­лов­ной убор (apex). Дея­тель­ность кол­ле­гии понтификов не бы­ла свя­за­на с куль­том оп­ре­де­лён­но­го бо­же­ст­ва. Понтифики кон­тро­ли­ро­ва­ли со­блю­де­ние норм са­краль­но­го пра­ва (как жре­ца­ми, так и ча­ст­ны­ми ли­ца­ми), им бы­ло по­ру­че­но ве­де­ние ка­лен­да­ря, они вы­сту­па­ли судь­я­ми при раз­би­ра­тель­ст­вах, ка­сав­ших­ся ре­лигиозных во­про­сов. В сфе­ре се­мей­но­го пра­ва понтифики сле­ди­ли за со­хра­не­ни­ем ро­до­вых и фа­миль­ных свя­щен­но­дей­ст­вий, при­ни­ма­ли уча­стие в за­клю­че­нии бра­ка по наи­бо­лее ар­ха­ич­но­му об­ря­ду (латинское confarreatio), над­зи­ра­ли за об­ря­да­ми усы­нов­ле­ния и ог­ла­ше­ния за­ве­ща­ний и так далее.

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