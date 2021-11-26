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ОВАЦИЯ
ОВАЦИЯ - в Древнем Риме малый триумф.
Овация присуждалась магистратам (смотри в статье Магистратура), обычно в том случае, когда победителя нельзя было наградить полным триумфом. Отличалась от триумфа меньшей торжественностью: полководцы в простой магистерской одежде должны были вступать в Рим пешком или верхом (но не на колеснице); при жертвоприношении закалывался не бык, а овца.
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