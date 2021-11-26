ОВАЦИЯ

ОВАЦИЯ - в Древ­нем Ри­ме ма­лый три­умф.

Овация при­су­ж­да­лась ма­ги­ст­ра­там (смотри в статье Ма­ги­стра­ту­ра ), обыч­но в том слу­чае, ко­гда по­бе­ди­те­ля нель­зя бы­ло на­гра­дить пол­ным три­ум­фом. От­ли­ча­лась от три­ум­фа мень­шей тор­же­ст­вен­но­стью: пол­ко­вод­цы в про­стой ма­ги­стер­ской оде­ж­де долж­ны бы­ли всту­пать в Рим пеш­ком или вер­хом (но не на ко­лес­ни­це); при жерт­во­при­но­шении за­ка­лы­вал­ся не бык, а ов­ца.

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