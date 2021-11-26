МИНЕРВА
МИНЕРВА - в римской религии и мифологии богиня, входившая наряду с Юпитером и Юноной в так называемую Капитолийскую триаду, которой был посвящён храм на Капитолии в Риме.
Соответствует этрусской богине Менрве. Культ, возможно, заимствован из города Фалерии, где Минерва издавна почиталась как покровительница ремёсел и искусств. Такова же была её функция в Риме, храм Минервы на Авентине в Риме стал центром ремесленных коллегий. Согласно Ливию (XXVII 37), в 207 году до н. э. по ходатайству старейшего драматурга и поэта Ливия Андроника при храме Минервы была организована коллегия писателей и актёров, покровительницей которых стала Минерва. Впоследствии её почитали также музыканты, врачи и учителя. С конца III века до н. э. Минерва, отождествлённая с Афиной, почиталась также как богиня войны и государственной мудрости. В римских провинциях отождествлялась с рядом местных богинь: Суль в Британии, Сулевией в Галлии.