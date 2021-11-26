МИНЕРВА

МИНЕРВА - в рим­ской ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии бо­ги­ня, вхо­див­шая на­ря­ду с Юпи­те­ром и Юно­ной в так называемую Ка­пи­то­лий­скую триа­ду , ко­то­рой был по­свя­щён храм на Ка­пи­то­лии в Ри­ме.

Соот­вет­ст­ву­ет эт­рус­ской бо­ги­не Мен­рве. Культ, воз­мож­но, за­им­ст­во­ван из города Фа­ле­рии, где Минерва из­дав­на по­чи­та­лась как по­кро­ви­тель­ни­ца ре­мё­сел и ис­кусств. Та­ко­ва же бы­ла её функ­ция в Ри­ме, храм Минервы на Авен­ти­не в Ри­ме стал цен­тром ремес­лен­ных кол­ле­гий. Со­глас­но Ли­вию (XXVII 37), в 207 году до н. э. по хо­да­тай­ст­ву ста­рей­ше­го дра­ма­тур­га и по­эта Ли­вия Ан­д­ро­ни­ка при хра­ме Минервы бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на кол­ле­гия пи­са­те­лей и ак­тё­ров, по­кро­ви­тель­ни­цей ко­то­рых ста­ла Минерва. Впо­след­ст­вии её по­чи­та­ли так­же му­зы­кан­ты, вра­чи и учи­те­ля. С конца III века до н. э. Минерва, ото­жде­ст­в­лён­ная с Афи­ной, по­чи­та­лась так­же как бо­ги­ня вой­ны и го­су­дар­ст­вен­ной муд­ро­сти. В римских про­вин­ци­ях ото­жде­ст­в­ля­лась с ря­дом ме­ст­ных бо­гинь: Суль в Бри­та­нии, Су­ле­ви­ей в Гал­лии .

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