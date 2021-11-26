МАРСОВО ПОЛЕ (лат. Campus Martius)

Низменность в древнем Риме между Тибром , Пинцием, Капитолием и Квириналом , где проходили центуриатные комиции , место для занятий военным делом и смотров.

Свое название Марсово поле получило от алтаря Марса, изначально оно было пастбищем за пределами священной границы города – померия – и использовалось для военных упражнений и сходок. На этом поле войско проходило очищение после похода перед входом в город. К III-II вв. до н.э. вокруг Марсова поля сформировалось пространство, наполненное храмами, портиками и другими памятниками в честь военных побед, одержанных римлянами. Это цирк Фламиния (221 г. до н.э.), храм Фортуны (101 г. до н.э.), театр Помпея (52 г. до н.э.), амфитеатр Стабилия Тавра (29 г. до н.э.) и др.

В императорскую эпоху здания окончательно заполняют Марсово поле, превратив его в место, связанное с памятью о победах, и предназначенное для развлечений, а не для занятий военным делом. Калигула собирался пострить там амфитеатр, Нерон построил термы, Домициан – храм Веспасиана и Тита, стадион и одеон, Антонин Пий – храм в честь Адриана, там же находится колонна Марка Аврелия. При Аврелиане этот район был включен в состав города и обнесен стеной.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев