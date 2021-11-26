ЛЮСТРАЦИЯ (лат. lustratio, от lustrum - очищение)

Церемония очищения и отвращения зла в римской религии.

Основной элемент ритуала – круговая процессия, часто обход очищаемого повторялся трижды. Инструменты очищения – факелы и жертвенные животные (как правило, это было жертвоприношением свиньи, овцы и быка (suovetaurilia)) проносились или проводились вокруг того, что очищалось, с песнями, музыкой и танцами. В конце церемонии животные убивались, а их внутренности изучались гаруспиками.

Нам известно об очищении полей, имений и деревень, армии (при прибытии нового командующего или объединении двух армий) и флота перед началом военных действий. Самым важным для римлян было очищение римского народа. Возникновение этого обряда связывают с реформой Сервия Туллия (566 г. до н.э.); оно проводилось на Марсовом поле каждые пять лет после ценза . Сначала его проводили цари и консулы, затем один из цензоров . При этом очищении обращались к Марсу, Церере и отеческим богам (dii patrii).

В первый периоды римской истории люстр имел и календарное значение, но с реформой календаря оно исчезло. Существовали и частные люстрации. Новорожденные проходили очищение вскоре после рождения, девочки на восьмой день, мальчики – на девятый, его целью была защита от колдовства. Очищение заключалось в том, что детей через дом или через храм несли к домашнему алтарю.

Иллюстрация :

Люстрация. Рельеф с Арки Константина. Рим.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев