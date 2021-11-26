Гладиаторы

Гладиа`торы (лат. gladiatores от gladius — «меч») — в Риме Древнем участники боев, первоначально устраивавшихся во время погребальных игр. Обычай таких поединков был заимствован римлянами у этрусков, возможно, через Самний и Кампанию. Первые игры Г. в Риме состоялись в 264 до н. э. Наряду с травлей зверей (venationes) игры Г. пользовались большой популярностью, и в последний век Республики политики не упускали случая использовать их для привлечения симпатий народа, поэтому был введен запрет на устройство игр за два года до участия в выборах на должность магистрата (lex Tullia de ambitu, 63 до н. э.). В эпоху Империи игры Г. проводили только императоры и их близкие. Популярное кровавое зрелище распространилось и в провинциях: на Западе строились многочисленные амфитеатры, на Востоке для игр Г. приспосабливали театры. Самый ранний из сохранившихся амфитеатров — в Помпеях (ок. 80 до н. э.). В Риме при Флавиях был возведен огромный каменный амфитеатр (Колизей). Устройство игр регламентировалось законами (муниципальный устав колонии Юлии Генетивы в Испании; постановление сената 177 н. э.). Г. были рабами из числа военнопленных, осужденных за преступления или купленных специально для этой цели, но могли быть и вольнонаемными. Они приносили клятву (auctoramentum), позволявшую их бить и убивать. Г. готовили в специальных школах (ludus), иногда использовали и в качестве солдат. Г. различались по видам применяемого оружия и снаряжения, сражались попарно или толпой (gregatim). Раненый Г. мог просить о пощаде устроителя игр или зрителей, которые выносили свое решение, поднимая или опуская большой палец. Победитель получал награду. Г. были настолько популярны, что выступать на арене не брезговали даже отдельные экстравагантные представители всадников или сенаторов и некоторые императоры (Коммод). Однако профессия Г. пользовалась дурной славой (infamia) и поэтому влекла некоторые ограничения в правах. С распространением христианства игры Г. стали одной из излюбленных тем критики (Тертуллиан. О зрелищах. VI; XIII) и были запрещены впервые Константином (325 н. э.), а окончательно Гонорием в начале V в. н. э. Лит.: Ляпустина Е. В. Гладиаторские бои в Риме: жертвоприношение или состязание? // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 148—163; Clavel-Lévêque M. L’Empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale dans le monde romain. Paris, 1984; Golvin J.-C. L’amphithéâtre romain, essai sur la thе`orisation de sa forme et de ses fonction. Vol. 1—2. Paris, 1988; Ville G. La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien. Rome, 1981.