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ГЕРКУЛЕС
ГЕРКУЛЕС - бог и герой в римской религии и мифологии.
Соответствует греческому Гераклу. Почитался по всей Италии. Как человек, ставший богом, он стал залогом надежды на бессмертие для любого смертного: покойных часто изображали с атрибутами Геркулеса. Популярность Геркулеса использовалась римскими императорами (его изображали на монетах Антонинов и Северов, Максимиан принял имя Геркулий).
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