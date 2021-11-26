ГЕРКУЛЕС

ГЕРКУЛЕС - бог и герой в римской религии и мифологии.

Со­от­вет­ст­ву­ет греческому Ге­рак­лу . По­чи­тал­ся по всей Ита­лии. Как че­ло­век, став­ший бо­гом, он стал за­ло­гом на­де­ж­ды на бес­смер­тие для лю­бо­го смерт­но­го: по­кой­ных час­то изо­бра­жа­ли с ат­ри­бу­та­ми Геркулеса. По­пу­ляр­ность Геркулеса ис­поль­зо­ва­лась римскими им­пе­ра­то­ра­ми (его изо­бра­жа­ли на мо­не­тах Ан­то­ни­нов и Се­ве­ров, Мак­си­ми­ан при­нял имя Гер­ку­лий).

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