ЭПОНА (др.-греч. Ἔπονα; лат. Epona)

Кельтская богиня коневодства, покровительница лошадей, мулов, ослов и всадников.

Имя Эпоны происходит от кельтского *epos – лошадь. У Эпоны было много функций: как покровительница лошадей и жеребят, она олицетворяла плодородие и иногда изображалась с рогом изобилия в руках, как богиня конных поездок, она была связана с путешествием души в мир мертвых, кроме того, она была богиней врачевания и водолечения, поэтому ее изображения можно встретить у водных источников. В жертву Эпоне часто приносились свиньи и совершались возлияния. Ее статуи и рельефы помещались в конюшнях и хлевах.

После римского завоевания Галлии ее изображения и посвящения ей встречаются по всей территории Империи, особенно их много на западе; это – едва ли не единственный случай успешного распространения культа кельтского божества в античном мире. Особой популярностью она пользовалась у римских военных всадников; о ней упоминают Ювенал (IX, 157) и Апулей (Met. III, 27), а Псевдо-Плутарх рассказывает историю ее рождения (Parall. Min. 29).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев