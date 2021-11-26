ЭОН (др.-греч. Αἰών)

В поздней античности бог и персонификация бесконечного времени.

В раннем греческом языке слово αἰών означало «жизнь» (часто в значении «жизненная сила»), «срок жизни», «поколение»; возможно, поэтому оно стало обозначать вечность – жизнь космоса бесконечна.

У нас нет свидетельств существования культа Эона в классическое или эллинистическое время; первый образец перехода от философии к реальной религиозной практике, известный нам, – статуя Эона, посвященная в Элевсине на рубеже эр тремя братьями «во имя Рима и продолжения мистерий». Эон здесь прославляется как «вечно сохраняющий свою божественную природу» и связывается с неизменным космосом. В Александрии устраивался праздник, во время которого из храма Коры выносилась статуя с восклицаниями «Дева родила Эона!».

Изменения происходят в период Империи: Эон оказался отождествлен с силой, управляющей космосом (мы это видим в Герметическом своде и магических папирусах), вечностью Рима и императорской власти и многими другими понятиями. Мы не можем говорить о каком-то едином культе Эона – хотя это слово и получило широкое распространение, оно не несло какого-то конкретного определенного значения. Часто встречающееся отождествление Эона со львиноголовыми митраистскими или зурванистскими статуями остается спорным.

В гностицизме эоны – сущности высшего духовного мира, эманации Отца.

Иллюстрация :

Эон. Мозаика, Арль.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев