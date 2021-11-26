ДЕМОН (δαίμων)

ДЕ́МОН (δαίμων) - у древних греков безличная злая или добрая сила, определяющая судьбу и характер человека.

Ка­ж­дый че­ло­век об­ла­да­ет сво­им Демоном В римской ми­фо­ло­гии Демон со­от­вет­ст­ву­ет ге­ний. Пред­став­ле­ния о Демоническом по­влия­ли на хри­сти­ан­ское уче­ние о бе­сах. Демонами на­зы­ва­ют­ся так­же ду­хи в ре­ли­ги­ях различных на­ро­дов (смотри Ани­мизм), в том числе лич­ные ду­хи-по­кро­ви­те­ли. Смотри так­же На­гу­аль.

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