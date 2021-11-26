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ДЕМОН (δαίμων)
ДЕ́МОН (δαίμων) - у древних греков безличная злая или добрая сила, определяющая судьбу и характер человека.
Каждый человек обладает своим Демоном В римской мифологии Демон соответствует гений. Представления о Демоническом повлияли на христианское учение о бесах. Демонами называются также духи в религиях различных народов (смотри Анимизм), в том числе личные духи-покровители. Смотри также Нагуаль.
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