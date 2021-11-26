АТАРГАТИС

АТАРГАТИС (др.-греч. Ἀταργαάτις) - сирийская богиня, культ которой был популярен в античном мире.

В римское время самой знаменитой из сирийских женских божеств была иерапольская Атаргатис, которую чаще называли просто Сирийской богиней. Атаргатис объединяла в себе черты нескольких богинь, среди которых Астарта и Анат и была богиней любви, войны и плодородия и повелительницей животных. В Риме ее культ появляется во II в. до н.э., ей поклонялся предводитель I Сицилийского восстания Эвн , а полководца Мария сопровождала сирийская пророчица. Много интересного о ее культе, отправлявшемся в Бамбике (Иераполе), сообщает Лукиан в трактате «О Сирийской богине». Он отождествляет ее с Герой, а ее мужа Хадада – с Зевсом. Жрецы, облаченные в белые одежды и войлочные шляпы, дважды в день совершали жертвоприношения Хададу и Атаргатис. Были праздники, проводящиеся у озер и у моря, самый большой из них, называвшийся «Костер», совершался в марте. Участник празднеств прежде всего брил себе волосы и брови и, принеся в жертву овцу, обещал богам в следующий раз принести больше. С самого начала пути он спал только на земле и пользовался только холодной водой, так считалось нечестивым спать на ложе прежде, чем он вернется из паломничества.

Бродячие жрецы Атаргатис собирали милостыню именем богини. Сохранилась надпись, где один из них сообщает, что он в двадцати путешествиях наполнил сорок мешков. Они странствовали по всей империи, неся ее статую, исступленно танцуя, раня свое тело ножами и занимаясь самобичеванием. При случае они пророчествовали, но могли и проклясть. Эти жрецы презирались, многие из них были евнухами, отталкивающее описание их жизни дает Апулей в VIII-ой книге «Метаморфоз».