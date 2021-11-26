ЛЕ

Обозначение ряда стихотворных жанров средневековой французской куртуазной литературы .

Тер­мин «ле» мог при­ме­нять­ся как к ли­рич., так и к по­ве­ст­во­ват. про­из­ве­де­ни­ям. К ли­рич. ле от­но­сят­ся: «ле-дес­корт» 12–13 вв. (раз­но­вид­ность кан­со­ны, для ко­то­рой бы­ли ха­рак­тер­ны изо­щрён­ность мет­рич. и стро­фич. строе­ния, за­труд­няв­шая пе­ние); «боль­шие ле» (14–15 вв.) с бо­лее чёт­кой фик­си­ров. струк­ту­рой (обыч­но не бо­лее 12 строф), но весь­ма раз­но­об­раз­ные по со­дер­жа­нию и со вре­ме­нем ин­кор­по­ри­ро­вав­шие ди­дак­тич., ми­фо­ло­гич. и нар­ра­тив­ные эле­мен­ты (сре­ди ав­то­ров – Г. де Ма­шо, Э. Де­шан, Ж. Фру­ас­сар, Кри­сти­на Пи­зан­ская, А. Шар­тье); «ар­ту­ров­ские ле» – встав­ные по­этич. эпи­зо­ды в про­за­ич. ро­ма­нах 13 в., ис­поль­зую­щие мо­ти­вы ар­ту­ров­ских ле­генд. Боль­шие ли­рич. ле пред­став­ля­ют со­бой пер­вую по­пыт­ку со­з­да­ния раз­вёр­ну­той муз. ком­по­зи­ции вне ра­мок бо­го­слу­же­ния. По­ве­ст­во­ва­тель­ные ле 12–13 вв. – на­пи­сан­ные 8-слож­ным сти­хом не­боль­шие (от ста до ты­ся­чи сти­хов) по­вес­ти, ос­но­ван­ные на сю­же­тах кельт. или вост. про­ис­хо­ж­де­ния; наи­бо­лее из­вест­ны ле Ма­рии Фран­цуз­ской. С 13 в. про­ис­хо­ди­ло раз­мы­ва­ние жан­ро­вых гра­ниц ле, в ря­де слу­ча­ев не свя­зан­ных с ука­зан­ны­ми сю­же­та­ми («Ле о те­ни» Жа­на Ре­на­ра) и сбли­жав­ших­ся с фаб­льо («Ле об Ари­сто­те­ле» Ан­ри д’Андели).

Автор статьи: И. К. Стаф.

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