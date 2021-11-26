ЛЕ
Обозначение ряда стихотворных жанров средневековой французской куртуазной литературы.
Термин «ле» мог применяться как к лирич., так и к повествоват. произведениям. К лирич. ле относятся: «ле-дескорт» 12–13 вв. (разновидность кансоны, для которой были характерны изощрённость метрич. и строфич. строения, затруднявшая пение); «большие ле» (14–15 вв.) с более чёткой фиксиров. структурой (обычно не более 12 строф), но весьма разнообразные по содержанию и со временем инкорпорировавшие дидактич., мифологич. и нарративные элементы (среди авторов – Г. де Машо, Э. Дешан, Ж. Фруассар, Кристина Пизанская, А. Шартье); «артуровские ле» – вставные поэтич. эпизоды в прозаич. романах 13 в., использующие мотивы артуровских легенд. Большие лирич. ле представляют собой первую попытку создания развёрнутой муз. композиции вне рамок богослужения. Повествовательные ле 12–13 вв. – написанные 8-сложным стихом небольшие (от ста до тысячи стихов) повести, основанные на сюжетах кельт. или вост. происхождения; наиболее известны ле Марии Французской. С 13 в. происходило размывание жанровых границ ле, в ряде случаев не связанных с указанными сюжетами («Ле о тени» Жана Ренара) и сближавшихся с фабльо («Ле об Аристотеле» Анри д’Андели).
Автор статьи: И. К. Стаф.