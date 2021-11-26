ЗЕНОН СТОИК

Зенон стоик (греч. Ζήνων) (ок. 336, Китион, Кипр — ок. 264 до н. э.) — древнегреческий философ, создатель стоицизма.

Ок. 320 до н. э. приехал в Афины, где учился у киника Кратета, в школе Стильпона и у философов Академии. Ок. 300 до н. э. открыл собственную школу в Расписной стое, отчего ее слушателей стали называть стоиками. Философия З. с., вобравшая в себя элементы многих предшествующих учений, носит отпечаток философского эклектизма, характерного для эллинистического времени. З. с. разделил философию на три части: логику, физику и этику, признавая первенство этики. Логика З. с. раскрывала пути достижения точного и твердого знания, которое было доступно лишь мудрецу; акцент делался на телесной предметности как единственно возможном объекте познания. Физика содержала учение о двух первоначалах: пассивном (материи) и активном (логосе), присутствующем в материи и отождествляемом с богом; вечный логос — творец всего сущего. Из четырех стихий первенство отдавалось огню. Большое внимание уделялось учению о судьбе, господствующей над миром. Этика разрабатывала пути достижения счастливой жизни, и главным путем объявлялась добродетель, основными видами которой считались разумность, здравомыслие, справедливость и мужество. По З. с., добродетельный человек подчиняется высшей судьбе и всегда сохраняет спокойствие как результат гармонии с божественным космосом, однако он не лишен общения с миром и должен ставить интересы государства выше собственных; стоицизм требовал от своих последователей активной жизненной позиции и действий на благо государства. В то же время З. с. разработал учение о человеке как гражданине мира, что отражало настроения космополитизма, распространившиеся в эллинистическую эпоху. Нам известно 25 названий сочинений З. с., от которых сохранились скудные фрагменты.

Лит.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. Зенон и его ученики. М., 1998; Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995; The Philosophy of Zeno: Zeno of Citium and His Legacy. Larnaca, 2002.