ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ (греч. Ζήνων ὁ Ἐλεάτης)

Древнегреческий философ, представитель Элейской школы, ученик и преемник Парменида .

Зенон отстаивал учение Парменида, составив сборник аргументов в его защиту; этот сборник прославил его как искусного полемиста в духе первой софистики, Аристотель даже называет Зенона «изобретателем диалектики», в том же духе о нем высказывается Плутарх . Платон замечает, что Зенон брал высокую плату за обучение, по словам Диогена Лаэртского , он первым начал писать диалоги, Плутарх называет Зенона учителем Перикла . Традиция сообщает о занятиях политикой Зенона: он участвовал в заговоре против тирана Неарха, был арестован и проявил большую твердость во время допроса (то ли Зенон откусил тирану ухо, то ли откусил себе язык, то ли был истолчен в ступе).

Суда сообщает о следующих сочинениях Зенона: «Споры», «Против философов», «О природе» и «Толкование Эмпедокла». Скорее всего, первые три сочинения – это разные названия одного и того же, а о четвертом мы знаем только из «Суды». Труд Зенона был написан с целью высмеять противников Парменида, отвергающим его онтологию на основании данных чувственного мира, и показать, что допущение множественности вещей и движения приводят к еще большим противоречиям (апориям), чем допущение существования единого бытия. Аргументация Зенона известна, прежде всего, по пересказам Аристотеля и Симплиция, и основывалась на принципе исключения третьего. Самые известные апории Зенона – «Ахиллес и черепаха», «Стрела» и «Стадий»; всего в книге Зенона их было около 40.

Издания фрагментов :

Lee H. D. P. Zeno of Elea. Cambridge, 1936;

Untersteiner M. Zenone. Testimonianze e frammenti. Introduzione, traduzione e commento. Florence, 1963;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Иллюстрация :

Бюст Зенона с Виллы папирусов (Геркуланум).