СТРАБОН (др.греч. Στράβων, лат. Strabo)

Греческий географ и историк.

О жизни Страбона мало что известно. Происходил из знатной и богатой семьи, получил хорошее образование, исповедовал стоицизм. Много путешествовал. Написал большое историческое сочинение «Исторические записки» в 47 книгах, начав с того момента, на котором остановился Полибий (146 г. до н.э.), и закончив событиями своего времени. От этого сочинения ничего кроме незначительных фрагментов не сохранилось. Прославился благодаря своему второму сочинению «География» (Γεωγραφικά), которое сохранилось полностью, правда в сильно испорченном и урезанном виде. Предполагают, что, возможно, он не успел сам его отредактировать и подготовить к изданию.

Композиция «Географии» следующая: в двух первых книгах содержится математическая география, книги с 3 по 10 содержат описание стран и народов Европы, с 11 по 16 – посвящены Азии и последняя 17-я – Африке. Страбон рассказывает в основном о достопримечательностях стран и городов, о религии, нравах и обычаях народов. У него встречается много экскурсов, посвященных мифологии, путешествиям, историческим анекдотам из жизни знаменитых людей. Благодаря такой подборке материала «География» Страбона является важным историческим источником.

Часть сведений Страбон сообщает, руководствуясь своими личными наблюдениями, полученными во время многочисленных путешествий. Но в основном он использовал литературные источники, которые часто дословно цитировал: греческих историков Эфора и Полибия , стоика Посидония, географа Эратосфена и многих других. Страбон отличался большой эрудицией и хорошо знал труды своих предшественников. Он часто ссылался на Гомера, считая его большим специалистом в географии. О Геродоте Страбон был невысокого мнения. По его словам, «в рассказе о героях скорее можно поверить Гомеру, Гесиоду и трагическим поэтам, чем Ктесию, Геродоту, Гелланику и другим подобным» (XI, 6, 3), хотя в некоторых случаях данные Геродота оказываются верными, а Страбона – ошибочными.

Страбон обращался также к римским писателям, хотя гораздо реже. Страбон старался сделать свою «Географию» занимательной и доступной для широкой публики. Язык его простой и ясный. У греков он пользовался большим авторитетом, так что его часто называли просто «географом». В Византии была составлена «Страбоновская хрестоматия», представлявшая собою конспект его «Географии». Лучшей рукописью Страбона считается Парижский кодекс конца XIV в., а самой ранней – около 500 г. – Ватиканский палимпсест , содержащий отрывки его «Географии».

Сочинения :

Strabonis geographica / A. Meineke (ed.). Leipzig: Teubner, 1877. 3 vols. (Репринт: Graz, 1969);

Страбон. География в 17 книгах. М., 1964 / Пер. Г.А. Стратановского. Л., 1964 (Репринт: М.: Ладомир, 1994).

Иллюстрации :

1. Страбон. Географ. Гравюра в издании Страбона XVII в.;

2. Реконструкция карты мира по Страбону. Иллюстрация в издании Страбона 1903 г.