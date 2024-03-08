СОКРАТ

Сокрáт ( древнегреч. Σωκράτης) (469 до н. э., Афины — 399 до н. э., там же) — древнегреческий философ, одна из ключевых фигур в истории античной культуры. Родился в семье каменотеса и повитухи. Учился философии у Архелая, ученика Анаксагора; брал уроки у софиста Продика. Будучи человеком небогатым, вел предельно скромный образ жизни, с учеников платы не брал. Несколько раз участвовал в военных действиях в составе афинских вооруженных сил. В 399 до н. э. привлечен к суду, формально — по обвинению религиозного характера, фактически же процесс имел политическую подоплеку (С. был критиком демократии, учителем Алкивиада и Крития ). Приговорен к смерти и казнен (принял яд).

С. принципиально ничего не писал, излагая свое учение в устной форме. Поэтому проблема реконструкции его философских взглядов (которые мы знаем только в пересказе Платона и Ксенофонта ) является чрезвычайно сложной. С С. связывают «поворот философии к человеку» — имевший место во 2-й половине V в. до н. э., перенос центра философского поиска с глобальных вопросов возникновения и структуры мироздания на проблемы, связанные с людьми как духовными существами, с их взаимоотношениями, этикой, политикой. Честь этой переориентации философии С. делит с софистами, для которых тематика, связанная с человеком, тоже была главной; но в остальных отношениях он был последовательным антагонистом софистов, постоянно полемизировал с ними. В противовес антропоцентризму, релятивизму, прагматизму, проповедовавшимся софистами, он отстаивал существование объективной истины, абсолютных нравственных ценностей, имеющих божественное происхождение и стоящих выше житейских интересов. Уходя от софистического приземленного эмпиризма, С., как отмечал Аристотель, активно занимался исследованием общих понятий. Его акцент на них позволил затем Платону сделать следующий шаг — гипостазировать эти общие понятия (идеи) и объявить их трансцендентными (каковыми у С. они еще не являлись), тем самым породив наиболее чистую форму объективного идеализма; предтечей Платона на этом пути, таким образом, оказывается С.

Многими слушателями С. были основаны собственные философские школы: Академия Платона, киническая, киренская (гедонистическая), мегарская школы и др. Виднейшие философы IV в. до н. э. были в подавляющем большинстве или непосредственными учениками С., или учениками его учеников (как Аристотель и Диоген). В известном отношении можно сказать, что вся последующая античная философия (да и вся дальнейшая западная философская традиция вплоть до Ницше и Хайдеггера, в большей степени ориентировавшихся на досократиков) восходит именно к С.

Лит .: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон. М., 1969; Vlastos G. Socrates, Ironist and Moral Philosopher. Ithaca, 1991; Суриков И. Е. Сократ. М., 2011. И. Е. Суриков.