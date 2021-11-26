СИМПЛИКИЙ КИЛИКИЙСКИЙ (др.-греч. Σιμπλίκιος ὁ Κιλίκιος; лат. Simplicius)

Древнегреческий философ-неоплатоник.

Симпликий учился в Александрии у Аммония Гермия, затем в Афинах у Дамаския. Сначала учеником, а затем преподавателем, он оставался в Афинской Академии до 529 г., когда она была закрыта по приказу императора Юстиниана. В 531 г. эмигрировал с другими платониками в Персию, но вскоре вернулся и жил либо на родине, либо в Харране.

Все сочинения Симпликия написаны после 533 г. До нашего времени сохранились комментарии Симпликия к «Физике», «Категориям», «О небе», «О душе» Аристотеля (полагают, что комментарий к «О душе» ему не принадлежит), «Энхиридиону» Эпиктета, «Искусству» Гермогена, «О пифагорейской жизни» Ямвлиха. Не сохранились комментарии к «Метафизике» и «Метеорологике» Аристотеля, «Началам» Евклида и «Физике» Теофраста.

Симпликий писал комментарии, рассчитанные на разный уровень подготовки читателей: от носящих вводный в философию характер комментариев к «Энхиридиону» до профессиональных трактатов об аристотелевских текстах. Благодаря его сочинениям, до нас дошло много фрагментов философов-досократиков: так, из комментариев к «Физике» нам известно около 50 строк из поэмы Парменида. Сам Симпликий пишет, что к его времени ее списки стали редки и боится, что они могут полностью исчезнуть.

Что касается взглядов Симпликия, то он стремится примирить учения Платона и Аристотеля, критика платоновских взглядов рассматривается им или как чисто словесное расхождение между двумя великими философами, или как дельнейшее развитие взглядов Платона, либо как вовсе не имеющая отношения к Платону. Большой интерес представляет учение Симпликия о пространстве и времени.

Сочинения :

Симпликий. Комментарий к «Физике» Аристотеля (кн. 1, гл. 1) / Пер. Т.Ю. Бородай // Философия природы в античности и в средние века. М., 1998;

Симпликий. Комментарий к четырём книгам трактата Аристотеля «О небе». Комментарий ко второй книге / Пер. А.А. Россиуса // Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005.