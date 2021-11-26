ПРОТАГOР из Абдер (др.-греч. Πρωταγόρας)

Древнегреческий ритор, философ, государственный деятель, основоположник движения софистов .

По одной версии, Протагор был грузчиком, но за сообразительность был замечен Демокритом и стал его учеником и секретарем, по другой, он учился у персидских магов. Преподавательскую деятельность Протагор начал ок. 450 г. до н.э., несколько раз был в Афинах, где сблизился с Периклом . Ему было поручено составить законы для Фурий , общегреческой колонии, выведенной в Италию в 443 г. до н.э. Протагор был популярен в Афинах, об этом сообщает начало платоновского диалога «Протагор» и нападки на него в комедиях. Ок. 415 г. до н.э. Протагор был обвинен в нечестии в Афинах, скорее всего, за публичное чтение сочинения «О богах». Рассказ о том, что он утонул, когда бежал из Афин, недостоверен; вероятнее всего, он умер на Сицилии.

Протагору принадлежали сочинения «Истина, или Опровергающие речи», «Антилогии», «О богах», «О бытии», «О борьбе» и др. Он проповедовал радикальный релятивизм и сенсуализм. Протагору принадлежит своего рода девиз софистики: «Человек есть мера всех вещей: существующих – что они есть, несуществующих, что их нет. Каковым мне представляется нечто, таково оно для меня. Каковым оно представляется для тебя, таково для тебя». Он учил, что о каждой вещи существуют два противоположных суждения, и никакие опровержения невозможны. «О богах» начиналось со следующего утверждения: «О богах невозможно сказать ни что они существуют, ни что их не существует; ибо на пути к получению такого знания слишком много препятствий, главные из которых – невозможность познания этого предмета посредством разума и краткость человеческой жизни». В «О бытии» он полемизировал с онтологией элеатов. Протагор реформировал преподавание риторики и эристики (искусство ведения спора), введя такие элементы, как упражнение в споре с любыми утверждениями и технику опровержения при помощи цепочки вопросов, которые приводили противника к явному противоречию. Он начал систематическое изучение греческого языка, введя базовые грамматические категории (наклонение, род и пр.).

Издания фрагментов :

I sofisti: Testimonianze е frammenti / Ed. M. Untersteiner. Fasс. I-IV. Firenze, 1961-1962;

Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina. Part. I. Firenze, 1995;

Маковельский А. О. Софисты. Вып. 1-2. Баку, 1940-1941.