ПИТЕАС ПИФЕЙ
ПИТЕАС ПИФЕЙ - древнегреческий мореплаватель, астроном и географ.
Между 350-320 годами до н.э. совершил плавание вдоль западного побережья Европы. Выйдя из Гадеса (ныне Кадис), пошёл на север; возможно, первым обогнул остров Великобритания (названный им Британией) и сообщил достоверные сведения о природе и занятиях местного населения. Открыл острова Зеландия, Ирландия, Исландия, полуострова Бретань и Скандинавский, Бискайский залив и пролив Каттегат, Северное и Ирландское моря.
Вычислил наклон плоскости эклиптики и плоскости небесного экватора, а также одним из первых указал на взаимосвязь между движением Луны и приливно-отливными движениями океана.