Пифаго́р

Пифаго́р ( греч. Πυθαγόρας) (ок. 570 до н. э., о. Самос — 497 до н. э., Метапонт, Южн. Италия) — древнегреческий философ, ученый и религиозный деятель. В молодости учился у Анаксимандра и Ферекида Сиросского, а также совершил путешествие в Египет и Вавилон . После установления тирании Поликрата в 530 до н. э. покинул Самос и поселился в греческом г. Кротон в Южн. Италии, где вокруг него сложился кружок последователей (пифагорейцев), являвшийся одно­временно религиозно-­философским братством и политической организацией. В кружке пифагорейцев была установлена строгая дисциплина: ритуализованный устав, общность имущества, секретность проповедуемых учений. П. еще при жизни пользовался почитанием; о нем и о творимых им чудесах сложилось множество легенд. Кружок П. фактически овладел властью в Кротоне, но затем против него вспыхнуло восстание (в 500‑х до н. э.). Сам П., по одним сведениям, был убит, а по другим, более достоверным, — бежал в г. Метапонт, где вскоре и умер. От П. не дошло никаких достоверных сочинений. Реконструкция его учения представляет большую сложность, так как невозможно отделить положения, высказанные им самим, от взглядов позднейших пифагорейцев.

Ист. : Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989.

Лит.: Burkert W. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge (Ma.), 1972; Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. М., 2012. И. Е. Суриков.