ОСА́
Город в России, в юго-западной части Пермского края, центр Осинского района.
Нас. 21,0 тыс. чел. (2013). Расположен в Ср. Предуралье, на левом берегу р. Кама (пристань на Воткинском водохранилище), близ впадения в неё р. Тулва, в 110 км от ж.-д. ст. Куеда.
Возник в 1591 как Новоникольская слобода. В 1-й четв. 17 в. слобода была обнесена острогом для защиты от нападений башкир. С 1646 носила назв. Осинской слободы. В 1662–64 слобода и её окрестности серьёзно пострадали от башк. восстания. С 1708 совр. назв. Пригородок, с 1719 пригород в составе Казанской губ. В сент. – нояб. 1733 в О. размещался осн. состав 2-й Камчатской экспедиции под рук. капитан-командора В. Беринга. В 1735–40 выдержала нападения башкир и стала опорой рус. населения региона во время очередного башк. восстания. С 1737 О. – центр Осинской волости Уфимской пров. (управлялась Оренбургской комиссией), с того же времени введена должность воеводы. Во время Пугачёва восстания 1773–75 О. дважды (дек. 1773/янв. 1774; июнь/июль 1774) занималась восставшими, крепость была сожжена. Город с 1781. Уездный город Пермской губернии (1781–1923; до 1796 – Пермское наместничество). С сер. 19 в. важный центр торговли, в городе ежегодно проходила Никольская ярмарка. 5(18).2.1918 установлена сов. власть. Во время Гражд. войны 1917–22 О. и Осинский у. 27.5.1918 были объявлены на воен. положении. В марте 1919 город занят частями Сибирской армии под команд. А. В. Колчака, 20.6.1919 – РККА в ходе Пермской наступат. операции. Районный центр Уральской обл. (1924–1934), Свердловской обл. (1934–38), Пермской (в 1940–57 Молотовской) обл. (1938–2005), с 2005 Пермского края.
Сохранилось значит. количество построек в стиле классицизма: Успенский собор (1790–1824, верх снесён в 1930-е гг.; ныне Краеведч. музей), здания воеводской и уездной канцелярии (оба 1800–1802), Присутственных мест (1800–28), Гостиного двора (1-я пол. 19 в.). В сер. 19 – нач. 20 вв. построены: мечеть (сер. 19 в.), здание гор. управы (1870), кладбищенская церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1882), 5-главый Троицкий собор в русском стиле (1902–1916, арх. А. Б. Турчевич; реконструирован в 2003–07), здания женской гимназии (1906), земской начальной школы в стиле модерн (1912–14, арх. Э. И. Грюнфельдт). Облик центра О. также характеризует жилая застройка 19 – нач. 20 вв.: дома А. А. Иванова (деревянные, 1-я пол. 19 в.), А. И. Осипова (1860, ныне Детская школа искусств), Г. А. Амирханова (2-я пол. 19 в.), усадьбы П. С. Сафронова, И. П. Емелина, И. И. Рыжикова (1890, ныне б-ка), Чердынцевых и др. Мемориалы Гражд. войны 1917–22 (1979), Вел. Отеч. войны (1979, завершён в 1987), «Землякам-осинцам – участникам Крестьянской войны 1773–75 под предводительством Е. Пугачёва» (1982). Краеведч. музей (основан в 1911 как Музей уездного земства; в 1954–71 не действовал; совр. назв. с 1988; филиал Пермского областного краеведч. музея) с диорамой «Взятие Емельяном Пугачёвым крепости Оса» (1987, худ. Е. И. Данилевский). Филиал Пермского гос. гуманитарно-педагогич. ун-та (2000). Ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка» им. Б. К. Брюхова (основан в 1945 как Осинский нар. хор, совр. статус с 1976, совр. назв. с 2000).
Машиностроит. завод (мобильные здания, насосное оборудование и др.), предприятия пищевой пром-сти.
В районе О. – добыча нефти (с 1963; месторождения Баклановское, Осинское, Рассветное и др.), лесозаготовки.
Автор статьи: Г. Н. Чагин (история).