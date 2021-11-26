ОСА́

Го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Перм­ско­го края, центр Осин­ско­го района.

Нас. 21,0 тыс. чел. (2013). Рас­по­ло­жен в Ср. Пре­ду­ра­лье, на ле­вом бе­ре­гу р. Ка­ма (при­стань на Вот­кин­ском во­до­хра­ни­ли­ще), близ впа­де­ния в неё р. Тул­ва, в 110 км от ж.-д. ст. Куе­да.

Воз­ник в 1591 как Но­во­ни­коль­ская сло­бо­да. В 1-й четв. 17 в. сло­бо­да бы­ла об­не­се­на ост­ро­гом для за­щи­ты от на­па­де­ний баш­кир. С 1646 но­си­ла назв. Осин­ской сло­бо­ды. В 1662–64 сло­бо­да и её ок­ре­ст­но­сти серь­ёз­но по­стра­да­ли от башк. вос­ста­ния. С 1708 совр. назв. При­го­ро­док, с 1719 при­го­род в со­ста­ве Ка­зан­ской губ. В сент. – но­яб. 1733 в О. раз­ме­щал­ся осн. со­став 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции под рук. ка­пи­тан-ко­ман­до­ра В. Бе­рин­га. В 1735–40 вы­дер­жа­ла на­па­де­ния баш­кир и ста­ла опо­рой рус. на­се­ле­ния ре­гио­на во вре­мя оче­ред­но­го башк. вос­ста­ния. С 1737 О. – центр Осин­ской во­лос­ти Уфим­ской пров. (уп­рав­ля­лась Орен­бург­ской ко­мис­си­ей), с то­го же вре­ме­ни вве­де­на долж­ность вое­во­ды. Во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 О. два­ж­ды (дек. 1773/янв. 1774; июнь/июль 1774) за­ни­ма­лась вос­став­ши­ми, кре­пость бы­ла со­жже­на. Го­род с 1781. Уезд­ный го­род Перм­ской гу­бер­нии (1781–1923; до 1796 – Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С сер. 19 в. важ­ный центр тор­гов­ли, в го­ро­де еже­год­но про­хо­ди­ла Ни­коль­ская яр­мар­ка. 5(18).2.1918 ус­та­нов­ле­на сов. власть. Во вре­мя Гражд. вой­ны 1917–22 О. и Осин­ский у. 27.5.1918 бы­ли объ­яв­ле­ны на во­ен. по­ло­же­нии. В мар­те 1919 го­род за­нят час­тя­ми Си­бир­ской ар­мии под ко­манд. А. В. Кол­ча­ка, 20.6.1919 – РККА в хо­де Перм­ской на­сту­пат. опе­ра­ции. Рай­он­ный центр Ураль­ской обл. (1924–1934), Сверд­лов­ской обл. (1934–38), Перм­ской (в 1940–57 Мо­ло­тов­ской) обл. (1938–2005), с 2005 Перм­ско­го края.

Со­хра­ни­лось зна­чит. ко­ли­че­ст­во по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма: Ус­пен­ский со­бор (1790–1824, верх сне­сён в 1930-е гг.; ны­не Крае­ведч. му­зей), зда­ния вое­вод­ской и уезд­ной кан­це­ля­рии (оба 1800–1802), При­сут­ст­вен­ных мест (1800–28), Гос­ти­но­го дво­ра (1-я пол. 19 в.). В сер. 19 – нач. 20 вв. по­строе­ны: ме­четь (сер. 19 в.), зда­ние гор. упра­вы (1870), клад­би­щен­ская цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1882), 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор в рус­ском сти­ле (1902–1916, арх. А. Б. Тур­че­вич; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2003–07), зда­ния жен­ской гим­на­зии (1906), зем­ской на­чаль­ной шко­лы в сти­ле мо­дерн (1912–14, арх. Э. И. Грюн­фельдт). Об­лик цен­тра О. так­же ха­рак­те­ри­зу­ет жи­лая за­строй­ка 19 – нач. 20 вв.: до­ма А. А. Ива­но­ва (де­ре­вян­ные, 1-я пол. 19 в.), А. И. Оси­по­ва (1860, ны­не Дет­ская шко­ла ис­кусств), Г. А. Амир­ха­но­ва (2-я пол. 19 в.), усадь­бы П. С. Саф­ро­но­ва, И. П. Еме­ли­на, И. И. Ры­жи­кова (1890, ны­не б-ка), Чер­дын­це­вых и др. Ме­мо­риа­лы Гражд. вой­ны 1917–22 (1979), Вел. Отеч. вой­ны (1979, за­вер­шён в 1987), «Зем­ля­кам-осин­цам – уча­ст­ни­кам Кре­сть­ян­ской вой­ны 1773–75 под пред­во­ди­тель­ст­вом Е. Пу­га­чё­ва» (1982). Крае­ведч. му­зей (ос­но­ван в 1911 как Му­зей уезд­но­го зем­ст­ва; в 1954–71 не дей­ст­во­вал; совр. назв. с 1988; фи­лиал Перм­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведч. му­зея) с дио­ра­мой «Взя­тие Емель­я­ном Пу­га­чё­вым кре­по­сти Оса» (1987, худ. Е. И. Да­ни­лев­ский). Фи­ли­ал Перм­ско­го гос. гу­ма­ни­тар­но-пе­да­го­гич. ун-та (2000). Ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ураль­ская ря­би­нуш­ка» им. Б. К. Брю­хо­ва (ос­но­ван в 1945 как Осин­ский нар. хор, совр. ста­тус с 1976, совр. назв. с 2000).

Ма­ши­но­стро­ит. за­вод (мо­биль­ные зда­ния, на­сос­ное обо­ру­до­ва­ние и др.), пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти.

В рай­оне О. – до­бы­ча неф­ти (с 1963; ме­сто­ро­ж­де­ния Бак­ла­нов­ское, Осин­ское, Рас­свет­ное и др.), ле­со­за­го­тов­ки.

Автор статьи: Г. Н. Ча­гин (ис­то­рия).

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