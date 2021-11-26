ЛУКИАН
ЛУКИАН (Λουϰιανός) - древнегреческий писатель.
Сын бедного ремесленника-сирийца. Подробности биографии Лукиана известны из его сочинений: родители отдали его на обучение к дяде, скульптору-камнетёсу, от которого мальчик бежал, чтобы стать ритором. Изучив в Ионии греческий язык и литературу, Лукиан стал судебным оратором в Антиохии, затем примкнул к наиболее популярному тогда направлению риторики - эпидейктическому, разрабатывавшему тип торжественных речей-декламаций. Выступая с речами, Лукиан путешествовал по Малой Азии, Греции, Италии и Галлии. В 165 году поселился в Афинах. Разочаровавшись в риторике и высмеяв её в своих сатирах [«Лексифан» («Λεξι- φάνης »), «Учитель красноречия» («‘Ρη - τόρων διδάσϰαλος») и др.], Лукиан обратился к философии. Не примыкая к определённой школе, излагал свои воззрения в комических диалогах: увлечение Платоном после встречи с платоником Нигрином [«Нигрин» («Νιγρῖνος»)] сменилось увлечением киниками [«Гермотим» («‘Ερμότι- μος»)], затем эпикуреизмом [«О смерти Перегрина» («Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς»)]. Разочаровавшись и в философии (его памфлеты стали высмеивать философов различных направлений), Лукиан вернулся к сочинению риторических декламаций. Под конец жизни Лукиан получил от императора Коммода почётную должность при римском наместнике в Египте. Об обстоятельствах и дате смерти Лукиан почти ничего не известно. По свидетельству словаря Суда, Лукиан умер, растерзанный собаками, «за то, что лаял против истины» (т. е. христианства). Начало легенде, видимо, положил сам Лукиан, пошутив, что киники едва не растерзали его, как собаки Актеона («О смерти Перегрина»).
Творчество Лукиана, представителя софистики второй, обширно: ему приписывают 82 сочинения, большинство из которых невозможно точно датировать. С учётом хронологии, жанра и тематики произведения Лукиана разделяют на несколько групп: ранние риторические декламации [«Тираноубийца» («Τυραννοϰτόνος ») и др.]; декламации с усилением диалогического и повествовательного элемента [«Токсарид» («Τό- ξαρις»), «Анахарсис» («’Ανάχαρσις») и др.]; небольшие комические диалоги [«Морские разговоры» («’Ενάλιοι διάλογοι»), «Прометей» («Προμηϑεύς »), «Разговоры гетер» («‘Εταιriϰοὶ διάλογοι ») и др.]; более крупные диалоги философского и сатирического содержания [«Менипп» («Μένιππος»), «Харон» («Χάρων») и др.; цикл диалогов против философов: «Продажа жизней» («Βίων πρᾶσις»), «Рыбак» («‘Αλ- ιεύς»), «Пир» («Συμπόσιον») и др.]; рассуждения, диатрибы, письма [«Как следует писать историю» («Πῶς δεῖ ἱσ- τορίαν συγγράφειν»), «Александр, или Лжепророк» («’Αλέξανδρος ἢ Ψευδόμαν- τις »)]; декламации последних лет [«Дионис» («Διόνυσος »), «Геракл» («‘Ηραϰ- λῆς ») и др.].
Творчеству Лукиана присущи ироничная трактовка материала, элементы социальной сатиры, стремление к жанровой новизне. Ранняя «Похвала мухе» («Μυίας ἐγϰώ- μιον »), декламация-парадокс в честь ничтожного предмета, - пародия на традиционный жанр энкомия. Преобразовав форму диалога, со времён Платона служившую целям философии, Лукиан с помощью приёмов диатрибы в духе киника Мениппа создал новый жанр - сатирический диалог. Сатира Лукиана была направлена против большинства современных ему интеллектуальных течений. Её предметом стали и традиционная мифология, и религия [«Разговоры богов» («Θεῶν διάλογοι»), «Морские разговоры» и «Разговоры в царстве мёртвых»]. Главный комический приём Лукиана - доведение до абсурда антропоморфного принципа изображения богов: мифологические ситуации излагаются как бытовые, а олимпийские боги предстают в образах обывателей. Один из приёмов комизма - контрасты стиля: олимпийские боги говорят то сниженно-разговорным, то ораторски-напыщенным языком. Шутливо-рационалистическая интерпретация мифов для Лукиана - средство высмеивания риторических приёмов и философских умствований. И на уровне мотивов, и на уровне стиля Лукиан умело пользуется литературными аллюзиями: на Гомера и Феокрита в «Морских разговорах», на новую аттическую комедию в «Разговорах гетер», на Гомера и Аристофана в «Разговорах в царстве мёртвых» («Νεϰριϰοὶ διάλογοι»).
Характерной особенностью ряда произведений Лукиана является фантастика. Герой диалога «Икароменипп» («’Ιϰαρομέ - νιππος », около 161), не найдя истины у философов на Земле, отправляется искать её на небе, подобно Икару, с помощью крыльев попадает на Луну, а затем оказывается в гостях у самого Зевса. Часть действия «Правдивой истории» («’Αληϑῆ διηγήματα », около 170) - пародии на популярные во времена Лукиана романы о путешествиях в далёкие страны - также происходит на Луне, куда поднят гигантским смерчем корабль с путешественниками, заплывший за Геркулесовы столбы. Мореплаватели становятся участниками войн между жителями Луны и Солнца, войска которых состоят из экзотических существ: трёхголовые коршуны, «травокрылы» с растениями вместо оперения, гигантские насекомые (блохи величиной «в двенадцать слонов», пауки размером с остров и т. п.). К фантастическому направлению относят и юмористическая повесть «Лукий, или Осёл» («Λούϰιος ἢ &psili_and_oxia;ονος »), рассказывающую о чудесном превращении молодого человека в осла (существует мнение, что именно Лукиану, а не Лукию Патрскому, как считалось долгое время, принадлежит первенство в разработке сюжета, который лёг в основу романа Апулея «Метаморфозы»).
Родным языком Лукиана считается арамейский, греческим он овладел в школе. При этом сочинения Лукиана, приверженца аттикизма, отличаются изяществом и богатством лексики, прозрачностью синтаксиса. Произведения Лукиана оказали большое влияние на творчество гуманистов и литературу эпохи Просвещения. Отзвуки его сатиры слышны в диалогах У. фон Гуттена, в «Похвале глупости» Эразма Роттердамского. «Правдивая история» стала прообразом сатирической фантастики у Ф. Рабле и Дж. Свифта.
Сочинения:
[Texts] with an English translation / Ed. A. M. Harmon, K. Kilburn, M. D. Macleod. L.; N. Y., 1913–1967. Vol. 1–8;
Избранная проза / Сост., вступ. статья и коммент. И. М. Нахова. М., 1991;
A selection / Ed. N. Hopkinson. Camb., 2008.