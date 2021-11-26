ЛОНГИН (лат. Cassius Longinus, др.-греч. Κάσσιος Λογγῖνος)

Греческий философ-неоплатоник и ритор.

Потомок ритора Фронтона , учился у Аммония Саккаса и Оригена в Александрии, также изучал философию в Афинах. Лонгин был главой кафедры платоновской философии (Академии) в Афинах ок. 250-267 гг. Лонгин был учителем Порфирия. В 267/8 г. переехал в Пальмиру , где по приглашению царицы Зенобии стал воспитателем ее сына Вабалата. После поражения Зенобии, стремление которой к независимости Пальмирского царства поддерживал Лонгин, он был казнен императором Аврелианом в 273 г.

Лонгину принадлежат комментарии к гомеровским поэмам, сочинение «Был ли Гомер философом» и учебник по риторике. Он комментировал платоновского «Тимея», полемизировал с Плотином в «Против Плотина и Амелия Гестининиана», написал «О началах». Его занятия Платоном тоже, по-видимому, были скорее изучением языка и стиля, во всяком случае, Плотин отозвался о нем так: «Филолог, но никак не философ» (Porph. Vita Plot. 14). Евнапий отзывается о Лонгине как о «живой библиотеке и ходячем музее» (Eun. Vitae soph. 4). Принадлежность ему сочинения «О возвышенном» до сих пор остается спорным.

Издания фрагментов :

Longin. Fragments. Art Rhétorique. Rufus. Art Rhétorique / Ed. M. Patillon, L. Brisson. Paris, 2001.