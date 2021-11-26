ЛЕВКИПП (др.-греч. Λεύκιππος)

Древнегреческий философ-атомист.

Биографические сведения о Левкиппе носят неясный характер: местом его рождения назвают Милет, Элею или Абдеру, но скорее, это указывает на место в истории философии, которое каждый из авторов отводит Левкиппу; то же самое касается и указания его учителей ( Зенон Элейский , Мелисс, кто-то из пифагорейцев). Чаще всего Левкипп упоминается вместе с Демокритом как его учитель, источники подчеркивают сходство их учений, поэтому тяжело вычленить учение самого Левкиппа. Считается, что Левкипп первым предложил учение об атомах – неделимых частицах материи; в пользу этого говорит то, что иногда Аристотель приводит мнения только одного Левкиппа. Существует группа ученых, которые отрицают историчность Левкиппа и считают его историографической фикцией. О сочинениях Левкиппа известно мало. Феофраст считает его, а не Демокрита, автором «Большого миростроя» (Μέγας διάκοσμος), а Аэций говорит о его трактате «Об уме» (Περὶ νοῦ), где доказывается, что ничто не возникает просто так, но все происходит обоснованно и по необходимости. Никаких высказываний этического характера традиция Левкиппу не приписывает.