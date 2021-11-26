МЕНА
В гражданском праве договор, согласно которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
Один из наиболее древних договоров. Известен ещё в римском праве (permutatio). Возникнув как примитивная форма товарного обращения, М. была вытеснена куплей-продажей и в осн. утратила значение.
Согласно ГК РФ, к договору М. применяются соответственно правила о купле-продаже, если это не противоречит правилам, установленным законом, и существу мены. При этом каждая из сторон признаётся продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. При этом если из договора М. не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несёт соответствующие обязанности. В случае, когда в соответствии с договором М. обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения её обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором. В случае, когда в соответствии с договором М. сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства передать товар стороной, которая должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязательств – при непредоставлении обязанной стороной обусловленного договором исполнения сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков. После исполнения договора М. каждая из сторон утрачивает право собственности на передаваемый товар и приобретает такое право на полученное. См. также Бартер.