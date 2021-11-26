МЕНА

В гра­ж­дан­ском пра­ве до­го­вор, со­глас­но ко­то­ро­му ка­ж­дая из сто­рон обя­зу­ет­ся пе­ре­дать в соб­ст­вен­ность другой сто­ро­ны один то­вар в об­мен на дру­гой.

Один из наи­бо­лее древ­них до­го­во­ров. Из­вес­тен ещё в рим­ско­м пра­ве (permutatio). Воз­ник­нув как при­ми­тив­ная фор­ма то­вар­но­го об­ра­ще­ния, М. бы­ла вы­тес­не­на куплей-продажей и в осн. ут­ра­ти­ла зна­че­ние.

Со­глас­но ГК РФ, к до­го­во­ру М. при­ме­ня­ют­ся со­от­вет­ст­вен­но пра­ви­ла о ку­п­ле-про­да­же, ес­ли это не про­ти­во­ре­чит пра­ви­лам, ус­та­нов­лен­ным за­ко­ном, и су­ще­ст­ву ме­ны. При этом ка­ж­дая из сто­рон при­зна­ёт­ся про­дав­цом то­ва­ра, ко­то­рый она обя­зу­ет­ся пе­ре­дать, и по­ку­па­те­лем то­ва­ра, ко­то­рый она обя­зу­ет­ся при­нять в об­мен. При этом ес­ли из до­го­во­ра М. не вы­те­ка­ет иное, то­ва­ры, под­ле­жа­щие об­ме­ну, пред­по­лага­ют­ся рав­но­цен­ны­ми, а рас­хо­ды на их пе­ре­да­чу и при­ня­тие осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в ка­ж­дом слу­чае той сто­ро­ной, ко­то­рая не­сёт со­от­вет­ст­вую­щие обя­зан­но­сти. В слу­чае, ко­гда в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром М. об­ме­ни­вае­мые то­ва­ры при­зна­ют­ся не­рав­но­цен­ны­ми, сто­ро­на, обя­зан­ная пе­ре­дать то­вар, це­на ко­то­ро­го ни­же це­ны то­ва­ра, пре­дос­тав­ляе­мо­го в об­мен, долж­на оп­ла­тить раз­ни­цу в це­нах не­по­сред­ст­вен­но до или по­сле ис­пол­не­ния её обя­зан­но­сти пе­ре­дать то­вар, ес­ли иной по­ря­док оп­ла­ты не пре­ду­смот­рен до­го­во­ром. В слу­чае, ко­гда в со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ром М. сро­ки пе­ре­да­чи об­ме­ни­вае­мых то­ва­ров не сов­па­да­ют, к ис­пол­не­нию обя­за­тель­ст­ва пе­ре­дать то­вар сто­ро­ной, ко­то­рая долж­на пе­ре­дать то­вар по­сле пе­ре­да­чи то­ва­ра дру­гой сто­ро­ной, при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла о встреч­ном ис­пол­не­нии обя­за­тельств – при не­пре­дос­тав­ле­нии обя­зан­ной сто­ро­ной обу­слов­лен­но­го до­го­во­ром ис­пол­не­ния сто­ро­на, на ко­то­рой ле­жит встреч­ное ис­пол­не­ние, впра­ве при­ос­та­но­вить ис­пол­не­ние сво­его обя­за­тель­ст­ва ли­бо от­ка­зать­ся от его ис­пол­не­ния и по­тре­бо­вать воз­ме­ще­ния убыт­ков. По­сле ис­пол­не­ния до­го­во­ра М. ка­ж­дая из сто­рон ут­ра­чи­ва­ет пра­во соб­ст­вен­но­сти на пе­ре­да­вае­мый то­вар и при­об­ре­та­ет та­кое пра­во на по­лу­чен­ное. См. так­же Бартер.

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