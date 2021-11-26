ХАРОН ИЗ ЛАМПСАКА (др.-греч. Χάρων)

Древнегреческий историк-логограф.

Харон происходил из города Лампсака в Мизии, располагавшегося на Геллеспонте. Ему приписывается много работ по истории греков и варваров, но большая их часть считается неподлинными; безусловно ему принадлежат лишь «Персидская история» (Пερσικά) в двух книгах и «Летопись Лампсака» (Ὥροι Λαμψακηνῶν) в четырех книгах. Харон писал на ионийском диалекте. «Персидская история» начиналась со времени царя Нина и доходила до эмиграции в Персию Фемистокла (465 г. до н.э.). Охват событий, в целом, совпадает с периодом, о котором пишет Геродот, но Харон довел рассказ до более позднего времени. «Летопись Лампсака» повествовала об истории родного города и содержала, судя по сохранившимся фрагментам, много новелл и анекдотов. Таковы рассказ о хитрости с флейтами, примененной кардийцом Наридом, устроившим так, что во время битвы заиграл знакомый лошадям врага мотив, и те пустились в пляс, или о том, как при помощи рыбаков, задержавших парионейцы, лампсакийцы завладели спорной землей.

Харон является предшественником Геродота по времени, как и «отец истории», Харон отдает предпочтение истории перед мифологией. Он излагал события греко-персидских войн, свидетелем, а возможно, участником которых он был, у него первого встречаются элементы исторической критики. Вместе с тем, он приводил легендарные генеалогии и рассказы о предзнаменованиях.