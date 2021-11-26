ГОРГИЙ (др.-греч. Γοργίας)

Софист и ритор.

Сын Хармантида, из Леонтин на о. Сицилия, ученик философа Эмпедокла . Прибыв в Афины в 427 г. до н.э. в качестве посла своего полиса, получил широкую известность благодаря выдающемуся риторическому мастерству. Горгий привнес сицилийскую технику в афинскую традицию ораторского искусства. Пародия на стиль Горгия содержится в речи Агафона в «Пире» Платона (194е–197е). Сохранились сочинения Горгия «Похвала Елене» и «Оправдание Паламеда», отправная точка которых – мифы о Троянской войне. Большинство его сочинений, включая философские труды, целиком до нас не дошли и сохранились во фрагментах. Горгий повлиял на формирование взглядов киников: он был учителем киника Антисфена.