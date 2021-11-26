ГИППАС ИЗ МЕТАПОНТА

ГИППАС ИЗ МЕТАПОНТА (др.-греч. Ἵππασος) - древнегреческий философ-пифагореец и ученый.

Как и многих других учениках Пифагора , о жизни Гиппаса известно немного. Во время антипифагорейского выступления в конце VI в. до н.э. Гиппас оказался на стороне противников Пифагора. По этой причине последующая традиция изображает его отступником, который приписал себе открытия учителя и разгласил тайну иррациональности. На самом деле, скорее всего, именно Гиппас и открыл иррациональность на примере квадратного корня из двух – диагонали квадрата со стороной, равной единице, – которое серьезно повлияла на развитие античной математики. Гиппасу принадлежит открытие одного из правильных многогранников – додекаэдра. Кроме того, вслед за Пифагором, он занимался акустикой, применял в ней теорию пропорций и проводил акустические эксперименты.

Нам ничего неизвестно о сочинениях Гиппаса; если они и были написаны, то вскоре исчезли, не повлияв на последующую традицию. Все же нам известно, что Гиппас полагал, что Вселенная конечна и вечно движется, а началом всего считал огонь. Из-за этого учение Гиппаса смешивают с учением Гераклита , хотя реально между ними нет никакой связи, и установить, что относится к системе Гиппаса, крайне затруднительно. Гиппас стал первым монистом среди пифагорейцев, оперировавших противоположными началами (свет-тьма, мужское-женское и т.п.). Огонь Гиппаса, скорее всего, нашел продолжение в системе Филолая , который поместил его в центр Вселенной.

Издания фрагментов :

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989