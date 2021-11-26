Геродот

Геродо`т (484 до н. э., Галикарнас — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, «отец истории». В молодости участвовал в политической борьбе против галикарнасского тирана Лигдамида и в результате был вынужден покинуть родину, переселившись на Самос. В 450—440-х до н. э. предпринял ряд путешествий, посетив Египет, Переднюю Азию, Сев. Причерноморье и иные страны. В 443 до н. э. принял участие в основании общегреческой колонии Фурии в Южн. Италии и переселился туда. Дальнейшая судьба Г. неизвестна. В ходе своих путешествий Г. приступил к написанию масштабного исторического труда; в 445 до н. э. он публично читал его отрывки в Афинах. В дальнейшем историк продолжал работать над ним, но не успел довести до конца. Сочинение Г. носит условное название «История»; ученые эпохи эллинизма разделили его на 9 книг. Основная тема произведения — Греко-персидские войны, однако повествование о них дается в широчайшем историко-географическом контексте. Труд начинается с изложения обстоятельств возникновения персидской державы Ахеменидов и ее территориального роста; при этом историк, рассказывая о присоединении к владениям персов той или иной новой страны (Лидии, Мидии, Вавилона, Египта и т. д.), всякий раз дает подробный обзор их географического положения, природных условий, населения и предшествующей истории. Затем Г. переходит собственно к перипетиям греко-персидских столкновений (Ионийское восстание, сражение при Марафоне, поход Ксеркса на Грецию 480—479 до н. э.), параллельно сообщая о важнейших событиях внутриполитической истории греческих полисов (Афин, Спарты и др.). Сочинение завершается 478 до н. э. Композиция труда Г., таким образом, сложна и непрямолинейна; связное повествование очень часто прерывается отступлениями самого различного рода, в том числе новеллистического характера, основывающимися на фольклорных рассказах. «История» Г. имеет ярко выраженную патриотическую тенденцию: одной из главных задач автора было прославление побед греков над персами, однако неприязнь и презрение к другим народам ему чужды. Строго говоря, Г. не был первым античным историком. Однако его сочинение — первый исторический труд, дошедший до нас целиком. По ряду критериев (в частности, по широте охвата материала) Г. значительно превзошел предшественников, выведя историческое познание древних греков на новый уровень. Ценность труда Г. обусловлена тем, что он служит важнейшим источником по истории как античной Греции, так и Древнего Востока. Для истории нашей страны исключительное значение имеет рассказ Геродота о Сев. Причерноморье в античную эпоху — как о греческих колониях этого региона, так и о племенах скифов. Почти не имевший предшественников и опиравшийся в основном на устную традицию и впечатления очевидцев (в том числе собственные), Г. не выработал еще методов исторической критики и вряд ли может считаться ученым в строгом смысле слова; однако такие его черты, как открытость для к любой информации, стремление к объективной и точной передаче фактов, а также живой, занимательный стиль повествования делают ему честь. Соч.: История / Пер. Г. А. Стратановского. М., 1993. Лит.: Доватур А. И., Каллис- тов Д. П., Шишова И. А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1982; Суриков И. Е. Очерки об историописании в классической Греции. М., 2011; The Cambridge Companion to Herodotus. Cambridge, 2006