ГЕРМИПП СМИРНСКИЙ

ГЕРМИПП СМИРНСКИЙ (др.-греч. Ἕρμιππος) - древнегреческий писатель-доксограф и историк философии.

Гермипп является одним из самых значительных доксографов и историков философии античности. Гермипп жил в Александрии Египетской и был учеником Каллимаха Киренского , а его сочинения стали основным источником для труда Диогена Лаэртского и Плутарха .

Гермиппу принадлежали несколько трудов об истории античной философии: «О магах», где возникновение греческой философии связывалось с восточными учениями; «О семи мудрецах», которое стало основным источником для биографии Солона в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха Херонейского; «О Пифагоре»; «Об Аристотеле»; «О Теофрасте»; «О Горгии»; «Об Исократе», «Об учениках Исократа», «О законодателях», «О перешедших от философии во власть».

Кроме историко-философских сочинений, Гермипп писал также и об астрономии: нам известно о его сочинении «Явления», а Афиней называет его «звездочетом» (ἀστρολογικός).