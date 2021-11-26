ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ

ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ (др.-греч. Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος) - древнегреческий философ.

Происходил из аристократической семьи, сын Блосона, имел наследственный титул басилевса (царя-жреца), от которого отказался в пользу брата. Был противником устанавливающейся в Эфесе демократии, а после изгнания из Эфеса его друга Гермодора полностью отошел от политических дел, считая устройство города полностью испорченным. Под конец жизни он ушел из города и жил отшельником.

Гераклит написал сочинение «О природе», состоявшее из трех частей, касавшихся натурфилософии, политики и религии. Этот труд он посвятил в храм Артемиды Эфесской; из-за того, что он писал крайне запутанным стилем с массой многозначных метафор и загадок, Гераклит получил от современников прозвище «Темный».

Центральное понятие философии Гераклита – логос , под которым он понимал одновременно и речь, и мысль, и упорядочивающий космический принцип. Большинство людей, по его мнению, идут по жизни подобно спящим, каждый живет в своем собственном мире; пробуждение к реальному порядку вещей требует самоанализа. Мир, наблюдаемый нами, находится в постоянном процессе изменения: «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды». Эта изменчивость необходима для поддержания мирового порядка («Кикеон расслаивается, если его не взбалтывать»). Критикуя Анаксимандра, который говорил о природной справедливости распределения элементов, Гераклит утверждал, что природа всех вещей состоит в борьбе (или войне), она похожа на натянутый лук, концы которого тянут в разные стороны. Следуя этой концепции динамического равновесия, Гераклит объявил символом логоса, силы, поддерживающей космос в порядке, огонь. Аристотель обвиняет Гераклита в нарушении принципа непротиворечия («Путь вверх и вниз один и тот же»), но скорее, он говорил о том, что вещь может восприниматься по-разному разными наблюдателями или, в зависимости от контекста, иметь различные свойства так, что без ссылки на свою противоположность не может быть интерпретирована. Гераклит впервые в греческой философии обращается к теории души, связывая с ней логос и огонь.

В политике он демонстрирует симпатию к аристократии, но утверждает важность общего права; все человеческие законы питаются единым божественным законом.

Издания фрагментов сочинений :

Marcovich M. Heraclitus: Greek text with a short commentary including fresh addenda, corrigenda and a select bibliography (1967-2000). 2nd ed. Sankt Austin, 2001;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Библиография :

Roussos E. N. Heraklit-Bibliographie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 1971;

De Martino F., Rossetti L., Rosati P. Eraclito. Bibliografia 1970-1984 e complementi 1621-1969. Napoli, 1986.

Иллюстрация:

Бронзовый бюст философа, возможно, Гераклита, с Виллы Папирусов в Геркулануме. Бронза. Неаполь, Национальный археологический музей.