ГЕКАТЕЙ ИЗ МИЛЕТА

ГЕКАТЕЙ ИЗ МИЛЕТА (др.-греч. Ἑκαταῖος) - древнегреческий историк-логограф и географ.

Гекатей, сын Гегеса́ндра, принадлежал к знатному милетскому роду. В молодости он много путешествовал и объехал многие города Европы, Азии и Египта. Около 500 г. до н.э., когда шла подготовка к антиперсидскому восстанию, положившему начало греко-персидским войнам , Гекатей советовал своим согражданам не принимать в нем участия, затем, также безуспешно, превратить остров Лерос в центр обороны, а после поражения восстания он добился смягчения условий мира для проигравших у сатрапа Артаферна.

Гекатею принадлежали два больших сочинения: «Генеалогии» и «Землеописание» (Περίοδος γῆς). «Генеалогии» в четырех книгах были историей знаменитых греческих родов, начиная с Девкалиона. Там были описаны дела и потомство героев-эпонимов греков (Эллин и его сыновья, Геракл и Гераклиды и др.), затем – иноземных героев (Египет, Кадм , Данай и др.). При своем рассказе Гекатей старался рационализировать мифы, удалить из них чудесный элемент и выстроить рассказ о поколениях в хронологическом порядке, связав его с современными ему аристократическими семьями. Срок жизни одного поколения Гекатей полагал равным 40 годам. При его написании он пользовался данными предшествующих авторов.

«Землеописание» состояло из двух книг: в I описывалась Европа, во II – Азия и Ливия (Африка), особенно Египет; возможно, к ней была приложена карта. Оно было написано на основании как его собственных путешествий, так и периплов. Гекатей описывал города, народы и страны, расположенные на берегах Средиземного и Черного морей; кроме того, он рассказывал о мифических гипербореях, аримаспах и пигмеях. Он давал много интересных деталей об обычаях и истории описываемых народов, легендах и верованиях жителей.

Сочинения Гекатея оказали большое влияние на последующую литературу, ими пользовались Геродот , Гелланик , Эфор , Страбон , Павсаний .