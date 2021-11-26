ЛАОС
ЛАОС - Лаосская Народно-Демократическая Республика (Саталаналат Пасатипатай Пасасон Лао).
Общие сведения
Лаос - государство в Юго-Вост.очной Азии. Расположено на полуострове Индокитай (единственная страна региона, не имеющая выхода к морю); на западе граничит с Таиландом (значительная часть границы проходит по реке Меконг), на севере - с Китаем и Мьянмой, на востоке - с Вьетнамом, на юге - с Камбоджей. Площадь 236,8 тыс. км2. Население 6,1 млн. человек (2010 год). Столица - Вьентьян. Официальный язык - лаосский. Денежная единица - кип. В административном отношении территория Лаоса состоит из 16 провинций и столичного города центрального подчинения (ГЦП) Вьентьян.
Лаос - член ООН (1955 год), Движения неприсоединения (1955 год), МВФ (1961 год), МБРР (1961 год), АСЕАН (1997 год), имеет статус наблюдателя ВТО.
Государственный строй
Лаос - унитарное государство. Конституция принята 13-15.08.1991 года. Форма правления - смешанная республика.
Глава государства - президент, избираемый 2/3 голосов депутатов парламента на 5 лет. Президент представляет государство во внешних сношениях, назначает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства (с согласия Национального собрания), вправе председательствовать на заседаниях правительства.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Национальноесобрание). Состоит из 115 депутатов, избираемых всеобщим прямым тайным голосованием на 5 лет. Сессии Национального собрания созываются дважды в год. В период между сессиями парламента функции законодательного органа исполняет Постоянный кабинет Национального собрания (возглавляется председателем Национального собрания, состоит из 7 членов, включая президента и вице-президента).
Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Члены правительства назначаются президентом и утверждаются парламентом. Правительство подотчётно Национальному собранию.
В Лаосе существует однопартийная политическая система. Правящая партия - Народно-революционная партия Лаоса.