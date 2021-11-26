ЭВМОЛП

ЭВМОЛП, ЕВМОЛП (др.-греч. Εὔμολπος, лат. Eumolpus) - в древнегреческой мифологии фракийский царь, основатель Элевсинских мистерий .

Эвмолп – сын Посейдона и Хионы (Paus., I, 38, 2; Apollod., III, 15, 2). Он пришел на помощь Элевсину в войне с Афинами. Эвмолп остался в Элевсине (Paus., I, 38, 2) и считался основателем Элевсинских мистерий. В историческое время в Элевсине существовал жреческий род Эвмолпидов. По версии Гигина, Эвмолп был убит афинянми в этой войне, после чего Посейдон потребовал от Зевса убить молнией царя Афин Эрехфея (Hyg. Fab., 86). От Эвмолпа получил очищение Геракл после убийства кентавров (II, 5, 12). Эвмолп считался известным певцом, отцом или сыном певца Мусея.

Автор статьи: О.В. Кулишова