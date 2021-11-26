ЕВГЕМЕР

ЕВГЕМЕ́Р. Древнегреческий пи­са­тель, фи­ло­соф.

Около 301-297 годов жил при дво­ре ма­кедонского ца­ря Кас­сан­д­ра . По ми­ро­воз­зре­нию бли­зок фи­ло­со­фам ки­рен­ской шко­лы. Ав­тор сочинения «Свя­щен­ная за­пись» («‘Ιερά ἀναγραφή», в Ри­ме был из­вес­тен пе­ре­вод Эн­ния под названием «Свя­щен­ная ис­то­рия»; дош­ло до на­ше­го вре­ме­ни в крат­ком пе­ре­ска­зе Дио­до­ра Си­ци­лий­ско­го ), в ко­то­ром рас­смат­ри­вал бо­гов как лю­дей, обо­же­ст­в­лён­ных за свои под­ви­ги и за­слу­ги. По­доб­ное объ­яс­не­ние по­ли­теи­стической ре­ли­гии как куль­та пред­ков бы­ло по­пу­ляр­но в Сред­не­ве­ко­вье (вслед за Ав­гу­сти­ном и другими): язы­че­ские бо­ги ото­жде­ст­в­ля­лись с биб­лей­ски­ми ца­ря­ми и про­ро­ка­ми и та­ким об­ра­зом вклю­ча­лись в ис­то­рию хри­сти­ан­ст­ва .

Издания:

Euhemeri Messenii reliquiae. Stut­gar­diae; Lipsiae, 1991.