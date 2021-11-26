ЕВДОКС КНИДСКИЙ

ЕВДО́КС КНИ́ДСКИЙ. Древнегреческий астроном и математик.

Уче­ник Пла­то­на и Ар­хи­та из Та­рен­та.

В Егип­те учил­ся у жре­цов-ас­тро­но­мов. В городе Книд на по­бе­ре­жье Мра­мор­но­го моря уст­ро­ил об­сер­ва­то­рию, где ве­лись сис­те­ма­тические на­блю­де­ния за дви­же­ни­ем све­тил, и ос­но­вал на­учную шко­лу ма­те­ма­ти­ков и ас­тро­но­мов. Опи­сал все дос­туп­ные для этой ши­ро­ты (около 40°30′) со­звез­дия в со­чи­не­ни­ях «Зер­ка­ло» и «Яв­ле­ния» (древ­ней­ший ка­та­лог звёзд – до­шёл до нас в из­ло­же­нии Ара­та). По­стро­ил пер­вую ки­не­ма­тическую мо­дель ми­ра (сис­те­ма го­мо­цен­тричных сфер), с по­мо­щью ко­то­рой ему уда­лось вос­про­из­ве­сти пря­мое и по­пят­ное дви­же­ния Юпи­те­ра в фор­ме кри­вой «гип­по­пе­ды» (бу­к­валь­но – пу­ты ло­ша­ди, ле­жа­щая вось­мёр­ка).

Евдокс Книдский из­вес­тен как ав­тор не до­шед­ше­го до нас сочинения «Объ­езд зем­ли». Пер­вым спрое­ци­ро­вал на зем­ную по­верх­ность не­бес­ные тро­пи­ки и «арк­ти­че­ский круг». Об­лас­ти ме­ж­ду ни­ми Евдокс Книдский счи­тал бла­го­при­ят­ны­ми для жиз­ни, он же ввёл по­ня­тие кли­ма­та (от греческого ϰλί­μα – на­клон) для оп­ре­де­ле­ния ши­ро­ты мес­та. Ему же, по-ви­ди­мо­му, при­над­ле­жат при­ве­дён­ные Ари­сто­те­лем (без ссы­лок на ис­точ­ник) до­ка­за­тель­ст­ва ша­ро­об­раз­но­сти Зем­ли по дан­ным на­блю­де­ний и оцен­ка её раз­ме­ров. Ар­хи­мед упо­ми­на­ет и о вы­чис­лен­ном Евдоксом Книдским от­но­ше­нии рас­стоя­ний до Лу­ны и Солн­ца (1:12).

Раз­ра­бо­тал об­щую тео­рию про­пор­ций (из­ло­же­на в V кни­ге «На­чал» Евк­ли­да ); ему при­над­ле­жит при­ём до­ка­за­тель­ст­ва ис­чер­пы­ва­ния ме­то­дом.

Сочинения:

Die Fragmente / Hrsg. von Lasserre. B., 1966.