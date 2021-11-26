ЕВДЕМ РОДОССКИЙ (др.-греч. Εὔδημος)

Древнегреческий философ-перипатетик и историк науки.

Евдем был одним из самых близких учеников Аристотеля; возможно, что сочинение Аристотеля «Евдемова этика» было написано для Евдема или издано им. После смерти своего учителя (323 г. до н.э.) Евдем вернулся на Родос, где основал собственную школу, при этом он оставался в добрых отношениях со схолархом Теофрастом , они обсуждали общие вопросы и интересы.

Евдем писал работы, посвященные логике, физике и истории науки, строго говоря, именно его сочинения заложили базу для дальнейших науковедческих исследований. В своих логических и физических трудах Евдем уточняет терминологию Аристотеля; видимо, эта конкретизация была предпринята им вместе с Теофрастом.

Вероятно, изучение истории науки стало реализацией еще задуманного Аристотелем большого проекта. Одновременно вместе с Евдемом Теофраст пишет «Мнения физиков», а перипатетик Менон – «Медицинское собрание». Евдем сосредоточился на истории математики и теологии. Ему принадлежали «История геометрии», «История арифметики» и «История астрономии». Он не только указывал на авторов тех или иных открытий, но указывал их место в общем процессе развития научного знания и демонстрировал его прогресс, при этом не обращаясь к перспективам. Евдем, как и Аристотель, полагал, что наука или уже достигла всей полноты, или вскоре ее достигнет. «История теологии» являлась обзором учений предшествующих писателей о божественных первоначалах, выстроенных в хронологическом порядке. Он сообщал об Орфее, Гомере , Гесиоде и пр., при этом не обращаясь ни к кому из философов; это должно было подчеркнуть проведенную Аристотелем разницу между философией и мифом. Там же рассматривались и восточные религии.

Особой популярностью сочинения Евдема приобретают в конце античности.