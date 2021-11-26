ЕВБУЛИД ИЗ МИЛЕТА

ЕВБУЛИ́Д ИЗ МИЛЕ́ТА. Греческий фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель ме­гар­ской шко­лы.

По­лу­чил из­вест­ность бла­го­да­ря фор­му­ли­ров­ке ря­да ло­гических па­ра­док­сов (διαλεϰτιϰοί λόγοι). Наи­бо­лее зна­ме­нит из них па­ра­докс «Лжец» (Ψευδόμενον), свя­зан­ный с про­бле­мой со­от­не­се­ния по­ня­тий: го­во­рит ли прав­ду или не­прав­ду че­ло­век, за­яв­ляю­щий «я лгу»? (Дио­ген Ла­эр­тий, II, 108). Этот па­ра­докс на­шёл своё раз­ре­ше­ние толь­ко в ло­ги­ке XX века (А. Тар­ский) бла­го­да­ря вве­де­нию по­ня­тия ме­та­язы­ка и за­пре­ту при­ме­нять пре­ди­ка­ты «ис­тин­но» ли­бо «лож­но» (тер­ми­ны ме­та­язы­ка) к язы­ку, на ко­то­ром фор­му­ли­ру­ет­ся вы­ска­зы­ва­ние. К ло­гическим па­ра­док­сам от­но­сят­ся апо­рии «Со­рит», или «Ку­ча», и «Лы­сый»: до­бав­ляя к зёр­ныш­ку по зёр­ныш­ку, ко­гда мы мо­жем ска­зать, что об­ра­зо­ва­лась ку­ча? Те­ряя по од­но­му во­ло­су, с ка­ко­го мо­мен­та че­ло­век ста­но­вит­ся лы­сым? Та­кие рас­су­ж­де­ния, как «Ро­га­тый», от­но­сят­ся к раз­ря­ду со­физ­мов: «Что ты не по­те­рял, ты име­ешь. Ро­гов ты не по­те­рял. Сле­до­ва­тель­но, ты ро­гат» (там же, VII, 187).

Со­чи­нял так­же ко­ме­дии.

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