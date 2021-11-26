ЕВБУЛИД ИЗ МИЛЕТА
ЕВБУЛИ́Д ИЗ МИЛЕ́ТА. Греческий философ, представитель мегарской школы.
Получил известность благодаря формулировке ряда логических парадоксов (διαλεϰτιϰοί λόγοι). Наиболее знаменит из них парадокс «Лжец» (Ψευδόμενον), связанный с проблемой соотнесения понятий: говорит ли правду или неправду человек, заявляющий «я лгу»? (Диоген Лаэртий, II, 108). Этот парадокс нашёл своё разрешение только в логике XX века (А. Тарский) благодаря введению понятия метаязыка и запрету применять предикаты «истинно» либо «ложно» (термины метаязыка) к языку, на котором формулируется высказывание. К логическим парадоксам относятся апории «Сорит», или «Куча», и «Лысый»: добавляя к зёрнышку по зёрнышку, когда мы можем сказать, что образовалась куча? Теряя по одному волосу, с какого момента человек становится лысым? Такие рассуждения, как «Рогатый», относятся к разряду софизмов: «Что ты не потерял, ты имеешь. Рогов ты не потерял. Следовательно, ты рогат» (там же, VII, 187).
Сочинял также комедии.
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