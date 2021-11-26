ЭЛИАН, КЛАВДИЙ (лат. Claudius Aelianus)

Древнегреческий писатель, представитель второй софистики.

Учился у софиста Павсания Кесарийского, был поклонником Герода Аттика , занимал жреческую должность в Пренесте и никогда, по его словам, не покидал Италии. После краткой карьеры оратора он обратился к написанию сочинений. Из трудов Элиана сохранились трактат «О природе животных» в 17 книгах и «Пестрые рассказы» в 14 книгах, из которых целиком дошли только первые три, остальные во фрагментах. В «О природе животных» рассказывается о необычных свойствах зверей, в первую очередь тех, что свидетельствуют о мудрости природы, нашедшей выражение в неразумных существах. «Пестрые рассказы» – сборник анекдотов, почерпнутых из более ранней литературы, хотя рассказы о животных встречаются и здесь. «Письма крестьян» – сборник из 20 зарисовок аттической сельской жизни V-IV вв. до н.э. в манере Алкифрона. Не дошли до нас памфлет против Гелиогабала (прочитанный, правда, после смерти императора), трактаты «О провидении» и «О проявлениях божества» и сборник назидательных писем. В поздней античности Элиана считали образцом аттицизма, его читали и на него ориентировались некоторые хритианские писатели.

Сочинения :

Claudii Aeliani Varia historia / Ed. M. R. Dilts. Leipzig, 1974;

Claudii Aeliani Epistulae rusticae / Ed. P. L. Leone. Mailand 1974; Claudius Aelianus: De natura animalium / Ed. M. G. Valdés, L. A. Llera Fueyo, L. Rodríguez-Noriega Guillén. Berlin; New York, 2009;

Элиан. Пёстрые рассказы / Пер. С. В. Поляковой. М., 1995;

О природе животных (отрывки) / Пер. С. Поляковой // Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 532-540;

О животных (отрывки) / Пер. М. Л. Гаспарова // Памятники поздней античной поэзии и прозы. М., 1964. С. 285-296;

Рассказы о животных (отрывки) / Пер. и примеч. Г. А. Тароняна // Древний Восток в античной и раннехристианской традиции (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия). М., 2007. С. 260-264;

Письма крестьян (избранные). / Пер. М. Л. Гаспарова // Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964. С. 153-155.

Иллюстрация :

Издание "Пестрых рассказов" Элиана.