ДИОДОР (др.-греч. Διόδωρος Σικελός или Σικελιώτης; лат. Diodorus Siculus)

Греческий историк, автор «Исторической библиотеки» (др.-греч. Βιβλιоθήκη ἱστоρική).

Долгое время жил в Риме, много путешествовал. Свою «Историческую библиотеку» писал в течение 30 лет (40-е – 20-е гг. I в. до н.э.). Его труд включал в себя историю Востока, Греции и Рима от мифических времен до завоевания Цезарем Галлии.

Из 40 книг полностью сохранились следующие пятнадцать: с I по V и с XI по XX. От остальных книг дошли лишь извлечения и фрагменты («Эксцерпты» Константина Багрянородного и краткое изложение книг с XXXI по XL у патриарха Фотия). В книгах с XI по XV Диодор излагает историю Греции от похода Ксеркса до конца гегемонии Фив, в XVI книге – историю Филиппа Македонского , в XVII – историю Александра Македонского, в XVIII – историю диадохов, в XIX и XX – историю сицилийских тиранов. Первые три книги посвящены мифологии и истории восточных народов, а четвертая – мифологии греков. Диодор стремился написать всемирную историю, но, не обладая кругозором, талантом и критическим чутьем Фукидида или Полибия , добросовестно составил огромную компиляцию, разместив все события в хронологическом порядке.

Он был кабинетным ученым и пользовался в основном трудами своих предшественников. Так, основным (но не единственным, как думали в XIX – н. XX в. некоторые ученые) источником по истории Греции до 361 г. до н.э. для него был Эфор . Он также использовал Геродота , Фукидида и Феопомпа . Для истории Сицилии его главный источник – Тимей . Для эпохи поздней классики и эллинизма – труды Полибия и Посидония . Он даже свою «Историческую библиотеку» в подражание Полибию разбил на 40 книг. Диодор придавал большое значение хронологии. Его повествование подчинено принципу анналов.

Все события он распределял по олимпиадам, а также по служебным годам афинских архонтов и римских консулов. Благодаря Диодору мы имеем список афинских архонтов за очень большой период. Но такое стремление к точности часто приводило его к ошибкам и казусам: иногда одно и то же событие он упоминает несколько раз под разными годами, или наоборот, помещает под одним годом события, которые длились гораздо дольше. Несмотря на недостатки, Диодор – очень важный, а иногда и единственный источник, особенно по истории Греции V–IV вв. до н.э.

Он приводит целый ряд сведений, которые отсутствуют у других авторов. В ряде случаев он дает иную трактовку событий, известных нам в изложении более ранних историков. Так, Диодор рассказывает о целом ряде событий конца V – 1-й пол. IV вв. до н.э., о которых Ксенофонт в «Греческой истории» предпочел умолчать из-за своих политических пристрастий. О ранней римской истории он дает порой лучшую информацию, чем Тит Ливий . Наиболее важны его книги, где излагается история Сицилии в VIII–II вв. до н.э. и эпоха Филиппа Македонского. Диодор писал на койне (международном греческом диалекте эпохи эллинизма). Стиль Диодора не отличается особыми художественными изысками, но он писал ясно, просто и понятно, избегая сложных конструкций и риторических украшений. Он редко вставлял в свое изложение речи, но охотно цитировал других историков.

Сочинения :

Diodori Siculi bibliotheca historica / ed. F. Vogel, K.T. Fischer (post I. Bekker & L. Dindorf). Leipzig: Teubner, 1888–1906. 5 vols. (Репринт: Stuttgart, 1964);

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека / Пер. И.А. Алексеева. СПб., 1774–1775. Ч. 1–6;

Диодор. Книга XVII / Пер. М. Е. Сергеенко // Арриан. Поход Александра. М.; Л., 1962. С. 276–347;

Диодор Сицилийский. Греческая мифология (Историческая библиотека. Кн. 4–5; фрагменты 6–7; Паросская хроника) / Пер. О.П. Цыбенко. М., 2000;

Диодор. Историческая библиотека. Книги VIII–X. Фрагменты: Архаическая Греция. Рим эпохи царей / Пер. и комм. О.П. Цыбенко. СПб., 2012.

Иллюстрация :

Титульный лист «Исторической библиотеки» Диодора в переводе Ивана Алексеева (1775).