ДИКЕАРХ ИЗ МЕССЕНЫ

Древнегреческий философ-перипатетик и ученый.

Дикеарх родился на Сицилии, но большую часть жизни провел на Пелопоннесе . Учился в афинском Ликее у Аристотеля и Феофраста , затем несколько раз путешествовал по Греции. Дикеарх занимался изучением отдельных вопросов, относящихся к психологии, истории культуры, филологии, политической теории и географии. Там, где интересы Дикеарха совпадают с предметами, затронутыми Аристотелем, он от него сильно зависит, но иногда его взгляды расходятся с мнением основателя школы. Последующие комментаторы Аристотеля очень редко цитируют Дикеарха; от него дошло всего несколько фрагментов.

В диалоге «О душе» Дикеарх полагает, что она умирает вместе с телом. Душа, по его мнению, - гармония четырёх качеств тела (холодного, горячего, влажного, сухого). В диалоге «Спуск в святилище Трофония», посвященному знаменитому оракулу в Лебадии, он отрицает почти все формы мантики, кроме вещих снов и пророческого вдохновения (скорее всего, тоже с большими оговорками); в целом же, лучше не знать будущего, чем знать.

Самые значимые труды Дикеарха относятся к области истории культуры и политической мысли. Дикеарх, наряду с Аристоксеном, был основателем жанра античной биографии. Он написал жизнеописания Пифагора , Сократа, Платона (где весьма критически отнесся к его философии) и Семи Мудрецов . Дикеарху принадлежит «Жизнь Греции» (Βίος Ἑλλάδος), первая история культуры. Дикеарх начинает изложение с первобытных времен, разделенных им на три этапа – собирательство (отождествленное с золотым веком), скотоводство и земледелие. После этого он переходит к описанию культуры Древнего Востока, а затем Греции. Его взгляды на развитие общества и культуры сложились под сильным влиянием софистов . Дикеарху принадлежат несколько «Политий», самой известной из которых была спартанская. Кроме того, он написал физический труд «Объезд Земли», где полемизировал с идеей ее шарообразности.