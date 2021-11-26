ДИКЕАРХ
ДИКЕАРХ ИЗ МЕССЕНЫ (Διϰαίαρχος) - древнегреческий философ, представитель перипатетической школы.
Ученик Аристотеля, друг Аристоксена. Сочинения Дикеарха (главным образом исторического, историко-культурного, биографического, историко-литературного, географического и этико-антропологического характера), оказавшие влияние на многих позднейших авторов (Эратосфен, Марк Теренций Варрон, Цицерон, Иосиф Флавий, Плутарх), не сохранились. В «Жизни Эллады» (фрагменты 47-66) Дикеарх дал одну из первых историй культуры: смена трёх ступеней хозяйства - собирательства, пастушеской жизни, земледелия (идеализация первой из них, соответствующей золотому веку Гесиода); происхождение социально-политических институтов, различные изобретения культуры; влияние вавилонян и египтян. Отказ от спекулятивной философии у Дикеарха связан с перенесением ценностного примата на практическую (активную) жизнь (βίος πραϰτιϰός, vita activa) - в сознательном противопоставлении идеалу теоретической (созерцательной) жизни (βίος θεωρητιϰός, vita contemplativa) у Аристотеля и Теофраста. В диалоге «О душе» (в 6 книге) доказывалась смертность души (псюхе), понимаемой как «гармония» 4 элементов (фрагменты 9-12), что не мешало Дикеарху признавать профетические способности души, проявляющиеся во время сна и состояний одержимости («О гадании»). «Жизнеописания» Дикеарха - один из ранних источников свидетельств о Пифагоре (фрагменты 33-37).
Сочинения:
Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar / Hrsg. von F. Wehrli. 2. Aufl. Basel, 1967. H. 1: Dikaiarchos.