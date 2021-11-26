ДЕМОКРИТ ИЗ АБДЕР (др.-греч. Δημόκριτος)

Древнегреческий философ, основоположник атомизма.

Получив богатое наследство после смерти отца, Демокрит истратил часть его на путешествия, посетив Персию, Вавилон, Индию и Египет. Некоторое время жил в Афинах, где познакомился с Сократом, возможно, встречался в Лампсаке с Анаксагором, после чего вернулся на родину. Традиция утверждает, что он учился у Левкиппа , хотя не все ученые согласны с его историчнсотью. Считается, что Демокрит написал более 70 сочинений, посвященных этике, физике, математике, языку, литературе, отдельным прикладным наукам, в том числе медицине. Особняком стоят приписываемые ему трактаты «О священных надписях в Вавилоне» и «Халдейская книга». Чаще всего упоминаются его труды «Большой мирострой» и «Малый мирострой», где речь шла, скорее всего, об устройстве космоса и человека.

Атомизм Демокрита возникает как реакция на проблемы, поставленные Парменидом и Зеноном Элейским . Демокрит учил, что универсальными началами всего сущего являются атомы и пустота. Атомы, по Демокриту, – мельчайшие неделимые тела, непроницаемые, вечные, неизменные, постоянно движущиеся, колеблющиеся даже в составе твердых тел. Друг от друга атомы отличаются «фигурой», «размером» и «поворотом». Формы атомов бесконечно разнообразны; соударяясь, атомы или разлетаются, или сцепляются, образуя более крупные частицы материи. Пустота – отсутствие атомов, она одновременно и разделяет атомы, делая возможным их множественность, и является их вместилищем. Атомы бесконечны по числу, вселенная (пустота) бесконечна, поэтому атомы образуют не только наш мир, но и бесконечно число других «космосов».

Чувственное восприятие Демокрит объяснял при помощи истечений «идолов» – неких материальных пленок, сохранявших форму своего источника. Обращаясь к истории человечества, Демокрит полагал, что изначально люди жили чем-то вроде первобытного стада, постепенно усложняя структуру общества, орудия, культуру.

Он признавал существование богов, считая, что они, как и все сущее, состоят из атомов и пустоты, но их атомы более совершенны, чем наши, и соединены в ином порядке. Демокрит отрицал бессмертие души и загробное воздаяние, полагая, что после смерти душа распадается на атомы, которые войдут в состав других живых тел. За эти взгляды многие в античности считали его «атеистом».

Этика Демокрита продолжает его физику: человек должен быть столь же самодостаточен, как атом: чем более человек замкнут в себе самом, тем он счастливее; счастье достигается умеренности и размеренной жизни. Демокрит считается учителем софиста Протагора и одним из источников античной скептической традиции, но более всего он повлиял на Эпикура, второго крупнейшего сторонника атомизма в древности.

Издания фрагментов :

Taylor С. С. W. The Atomists: Leucippus and Democritus. Fragments, A Text and Translation with Commentary. Toronto, 1999;

Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946;

Лурье С. Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970.