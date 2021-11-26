ДАМАСТ ИЗ СИГЕЯ

ДАМАСТ ИЗ СИГЕЯ (др.-греч. Δαμάστης) - древнегреческий историк-логограф и географ V века до н.э.

Дамаст происходил из Сигея в Троаде. Он был, согласно Суде , современником Геродота и учеником Гелланика Митиленского ; в наше время это указание часто подвергается сомнению и Дамаст считается современником, скорее, Фукидида . Дамастом были написаны по крайней мере шесть трудов, названия которых известны, среди которых «История Греции», изложение в которой доходило до Греко-Персидских войн , возможно, основанное на сочинении Гекатея; «О предках и участниках Троянской войны», автором которой часто называеют ученика софиста Горгия Пола из Акраганта; «Каталог городов и народов» и «О поэтах и софистах» – одна из первых историй литературы в античности. Ни одна из его работ полностью не сохранилась.