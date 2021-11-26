АРИСТОТЕЛЬ (греч. Ἀριστοτέλης)

Величайший греческий философ.

Родился в греческом городе на восточном побережье п-ова Халкидика недалеко от Афона, колонии Халкиды на о. Эвбея, в семье Никомаха, врача из рода Асклепиадов, лейб-медика и друга македонского царя Аминты III, сын которого Филипп II был сверст­ником А. В 367—366 до н. э. прибывает в Афины (см. Афины Древние ), где, вероятно, на короткое время попадает в школу ритора Исократа . Затем переходит в Академию Платона и остается членом академического кружка вплоть до смерти Платона в 347 до н. э. После этого А. (вместе с Ксенократом ) отправляется в Малую Азию (Лидию) к Гермию, правителю Атарнея и Асса, знавшему Платона и членов Академии, и 3 года проводит в кружке платоников в Ассе, который вынужденно покидает в связи с гибелью Гермия. В 343—342 до н. э. принимает приглашение Филиппа II участвовать в воспитании его сына Александра (в Пелле и Миезе). После смерти Филиппа и вступления на престол Александра Македонского в 335—334 до н. э. и вплоть до его смерти в 324—323 до н. э. А. живет в Афинах и ведет занятия в школе, организованной им в Ликее. После смерти Александра и победы антимакедонской партии в Афинах А. удаляется в Халкиду на о-в Эвбея до конца жизни. О сочинениях А. мы знаем по спискам, сохраненным у Диогена Лаэртского , приведшего названия 139 трудов, из «Жизнеописания Аристотеля» Гезихия , содержащего 197 названий, а также по восходящему к Андронику Родосскому (I в. до н. э.) сохраненному в арабских источниках так называемому «cписку Птолемея» (см. Düring, 1957, p. 41—50, 83—89, 145–193, ср. p. 221—231). Сочинения А. дошли до нас в более чем 1000 греческих рукописях, более 2000 — на латыни; помимо этого сохранилось множество сирийских, арабских, армянских и других переводов, а также многочисленные комментарии и толкования. В 1891 среди папирусов Британского музея была обнаружена «Афинская полития», древние папирусные фрагменты А. собраны в Corpus dei papiri filosofici (Firenze, 1989). В издании Андроника сочинения А. были классифицированы по 4 разделам: логика, которая рассматривалась и самим А., и его последователями не как самостоятельная часть философии, а как введение и необходимый инструмент философии (трактаты «Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «Софистические опровержения»); этика (в 3 сочинениях: «Большая этика», «Эвдемова этика», названная по имени редактора Эвдема Родосского, ученика А., и «Никомахова этика», названная по имени Никомаха, сына А., вероятно подготовившего текст к изданию) вместе с «Политикой» входила в практическую философию и дополнялась «Риторикой» и «Поэтикой» (которые в курсах аристотелевской философии, а потому и у комментаторов чаще следовали за логикой); физика относилась к теоретической философии, представленной сочинениями, излагавшими учение о «природе» в широком смысле слова, включая биологию: «Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении» и «Метеорологика» посвящены неживой природе, а живой — «О душе» и корпус биологических трудов («История животных», «О частях животных», «О возникновении животных», «О движении животных»), а также «Малые естественнонаучные сочинения» — собрание текстов, включающее трактаты «Об ощущении и ощущаемом», «О памяти и воспоминании», «О сне и бодрствовании», «О сновидениях», «О прорицании на основании снов», «О долголетии и краткости жизни», «О дыхании»; первая философия, или «метафизика»: собрание материалов в 14 книгах, получившее в издании Андроника Родосского название «Метафизика» (т. е. «то, что после физики»), сам А. относил к науке, которая, по его словам, есть умозрительная наука о причинах и началах, или мудрость. Первая философия исследует сущее как сущее, это наиболее божественная и драгоценная наука, какая «могла бы быть или только, или больше всего у бога»; «все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше — нет ни одной». В «Метафизике» А. излагает учения о четырех причинах: таковы сущность, или «чтойность», суть бытия; материя, или субстрат; источник движения; «то, ради чего», или благо, т. е. цель всякого возникновения и движения; специально анализирует категории «сущности», «природы», «единого» и пр. В частности, А. рассматривает неподвижную и существующую отдельно сущность божественного ума, понимаемого как целевая причина движения. Ум вечно мыслит, предмет его мысли прост, и этот предмет — он сам. Его сущность — деятельность, у него нет материи, и движет он как предмет желания и мысли, т. е. так, как предмет любви движет любящим. Первое движение — вечное круговое движения неба в целом, а от него — все остальные движения. При этом для планет, движущихся сложными движениями, также должны быть неподвижные двигатели, каждый из которых задает круговое движение определенной сферы, а все вместе они создают то сложное движение звезд и планет, которое мы наблюдаем. В соответствии с моделью Евдокса — Каллиппа, число сфер и неподвижных сущностей должно быть 49; в тексте А. их 47. А. анализирует учения прежних мыслителей с целью показать, что ни один вид причин им не упущен, а все причины вместе определенно и отчетливо сведены впервые. При этом А. специальное внимание уделяет критике платоников и пифагорейцев. В списках сочинений А. есть и тексты, относящиеся к математике («О монаде», «Астрономия», «Оптика», «О движении» «О музыке»), которая также включается в теоретическую философию; однако ни один из них (кроме двух незначительных фрагментов «Оптических проблем») не сохранился. У А. философия впервые оказывается строго продуманной системой дисциплин. Однако перед новоевропейской историко-философской наукой очень поздно встал вопрос об эволюции его взглядов. Только начиная с работ В. Йегера (1912, 1923) стало очевидно, что без понимания генезиса дошедших текстов А. невозможно уяснить философскую эволюцию А. и структуру самих текстов. Чрезвычайная важность генетического подхода для корректного понимания текстов А. не отменяет преимуществ систематического изложения его философии. А. дает первый в истории европейской философии пример школы систематически развитой философии как науки в смысле реального исследования отчетливо выявленных предметных областей. В отличие от пифагорейцев , впервые осознавших специфику философии как рационально контролируемой в рамках школы сознательной ориентации человека в мире чувственного опыта и наличных социальных и духовных ценностей, что привело к открытию самой сферы научного знания и реальных успехов в математике; в отличие от софистов и Платона, развивших институт философской школы и практически разрабатывавших философию как пайдейю, т. е. как систему воспитания и дисциплинарно дифференцированного образования, А. впервые в рамках данного института занят научной разработкой отдельных дисциплин. Именно благодаря А. была установлена и предметная область самой философии как науки о первых началах, о сущем как таковом (первая философия) и как системы прочих наук, занятых исследованием первых начал в каждой так или иначе установленной области бытия и знания о нем. А. впервые систематически разработал инструментарий и методологию философского исследования, создав логику, упорядочив терминологический и понятийный аппарат философии и введя жанр прагматии — философского трактата, посвященного систематической разработке определенной темы. А. ограничивает философское рассмотрение сферой бытия, представленного разного рода сущностями: от неподвижного вечно деятельного (актуального) ума, первой целевой причины всех изменений в мире, до преходящих индивидуальных вещей. Между ними сверху вниз: надлунная область — вечно движущаяся первым естественным движением состоящая из эфира сфера неподвижных звезд и система сфер, обеспечивающая движение планет; подлунная область, в которой высшую иерархическую ступень занимают одушевленные, чувствующие, разумные существа, низшую — неодушевленные предметы, состоящие из четырех элементов и находящиеся в одном из естественных движений или покоящиеся в своем естественном месте; промежуточные ступени заняты растениями и животными, имеющими от одного (осязание) до пяти чувств. Впервые у А. приобретает значение понятие природы, «которая ничего не делает напрасно». Разные уровни бытия изучаются разными науками, составляющими определенную иерархию: от первой философии, или мудрости, до практической философии, базирующейся на наблюдении за реальными фактами социальной жизни и не претендующей на всеобщность, свойственную теоретическим наукам. Логика и творческие науки заняты областью искусно (технически) построенной речи, при этом первая вырабатывает правила ведения диспута и построения доказательства, а вторые ориентированы на наблюдение за реальной практикой составления политических и судебных речей и поэтических произведений, хотя и предполагают пользование силлогизмами (риторика) и понимание общего (поэтика). У А. нет платоновского блага-единого, превосходящего бытие; неизбежной двойственности предела-беспредельного в качестве границы между ним и бытием и нет досягающей бытия материи: его универсум целиком помещается в пределах иерархически устроенного бытия, вопрос о границах которого А. не рассматривает. Поэтому перед А. не стоит проблема возникновения мира и отсутствует стремление генетически объяснить его современное состояние. Описания внешнего мира, занятия биологией, изучение государственного устройства, сводка мнений предшественников по разным вопросам остались свидетельством интеллектуальной открытости и восприимчивости А. к реальному многообразию данных чувственного опыта. А. дал существенное развитие самому институту философской школы, созданной Платоном, и именно поэтому оказался востребован в последующей философской и богословской традиции, прежде всего в позднеантичном платонизме и христианстве , но также у арабов и евреев. Этим и определяется его роль главы школы, авторитета, к которому неизменно обращаются ради укрепления складывающейся традиции школы, но который стремится оспорить всякая новая эпоха, существенно расширяющая свой интеллектуальный горизонт. Учение А. остается в ХХ в. важной точкой отсчета во многих областях знания. Аристотелевская силлогистика занимает свое почетное место в качестве введения в любой курс современной «неклассической» логики. Демократические изменения в странах Европы, крушение монархий и тоталитарных режимов постоянно стимулировали интерес социологов к политическим концепциям А.

Сочинения:

Аristotelis Opera, ex recensione Immanuelis Bekkeri edidit Academia Regia Borussica [183l], editio altera quam curavit Olof Gigon, accedunt Berolini apud W. de Gruyter, 1960.

См. также новые издания текстов в сериях: Bibliotheca Teubneriana. Oxford Classical Texts, Loeb Classical Library. Collection de Universités de France (Budé);

Аристотель. Сочинения. В 4 т. / под ред. В. Ф. Асмуса, З. Н. Микеладзе, И. Д. Рожанского, А. И. Доватура, Ф. Х. Кессиди. М., 1976—1984 (Философское наследие);

Англ.: [J. A.Smith et al.] W. D. Ross (ed.), The Works of Aristotle Translated into English, Oxford, 1908—1962. 12 V.;

Также в серии: Loeb Classical Library;

Фр. в серии: Collection de Universités de France (Budé);

Нем.: E. Grumach, H. Flashar (hrsg.).

Авторы статьи: Шичалин Ю.А., Глухов Ю.А.