АРИСТАРХ (греч. Αρίσταρχος) Самофракийский

Филолог-критик.

Ученик Аристофана Византийского. Жил и работал в Александрии, где заведовал Александрийской библиотекой (смотрите Библиотеки в Античности ). В 145 был изгнан из Александрии Птолемеем Эвергетом и умер на Кипре. А. прославился своей работой по изучению и восстановлению Гомера и считался одним из лучших критиков Гомера. Выпустил два издания текстов Гомера и комментарии к нему, был автором трактатов, посвященных Гомеру: «Об Илиаде и Одиссее», «О корабельном каталоге» и др. Кроме того, А. писал комментарии к древнегреческим авторам: Пиндару , Аристофану , трагикам и др. Учениками А. были известные грамматики Дионисий Трак и Аполлодор.

Автор статьи: Ленская В.С.