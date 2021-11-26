АПОЛЛОНИЙ ТИАНСКИЙ

Литературный условно-исторический персонаж, представленный Флавием Филостратом (ок. 170 — между 244 и 249) как основатель системы неопифагореизма в I веке н. э.

Создав условный, идеальный образ Пифагора , сам подражал ему в жизни и проповедовал его учение от Испании до Индии. Следуя нормам эпопеи (дословно «нравотворения»), выступал как проповедник-моралист, предсказатель и чудотворец. А. Т. — пример «образцового философа», во всех отношениях превзошедшего своего воображаемого учителя Пифагора, усовершенствовавшего свои познания у индийских мудрецов, значительно превосходивших египетских учителей Пифагора. Родился в Тиане (Малая Азия, Кап­падокия). Путешествуя, дошел до Индии. Посетил Испанию, Италию, Грецию, Египет, Эфиопию. Будучи обвинен при воцарении Домициана в возбуждении в Египте мятежа в пользу Нервы, добровольно предстал перед судом и был оправдан. Обойдя еще раз Грецию, А. Т. поселился в Эфесе, где основал Пифагорейскую школу , и умер в возрасте почти 100 лет. Собрав разрозненные сведения об А. Т., Флавий Филострат, следуя нормам артеологических сочинений, составил от имени некоего Дамида, предполагаемого друга А. Т., в нач. III в. н. э. по приказанию Юлии Дом­ны , супруги Септимия Севера , «Жизнеописание» А. Т. в восьми книгах. Впервые переведено на латынь в IV в. В Средние века «Жизнеописание» А. Т. пользовалось сомнительной репутацией и было впервые выпущено лишь в 1501.

Автор статьи: Бухарин М.Д.

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