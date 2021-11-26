АПОЛЛОДОР

Филолог и эрудит.

В юности учился в Афинах у стоика Диогена Селевкийского, затем под руководством Аристарха Самофракийского работал в Александрии Египетской. В 145 после изгнания Птолемеем VIII (смотрите Птолемеи ) ученый из Александрии переехал в Пергам, откуда возвратился в Афины. С именем А. связывают, прежде всего, сочинение «Библиотека», излагавшее греческие мифы от начала времен до времени Одиссея . Однако это ценное собрание мифов было создано значительно позже, и его неизвестного автора обычно называют Псевдо-Аполлодором. А. написал «Хроники» в 4 книгах, которые посвятил пергамскому царю Атталу II. «Хроники» А. охватывали период от взятия Трои (1184 до н. э.) до 129 до н. э. и содержали хронологические данные по истории философии и науки. Особенностью «Хроник» А. является определение дат «акмэ», по которым устанавливаются даты рождения. Труд А. опирался главным образом на хронографии Эратосфена и был написан стихами, в форме дидактической поэмы, с целью облегчить запоминание содержавшихся в нем сведений. Отрывки из этого сочинения А. дошли до нас в виде многочисленных цитат из позднейших авторов. Кроме того, А. известен как комментатор Гоме­ра — его перу принадлежал несохранившийся трактат «О богах» в 24 книгах, содержавший исследование имен и эпитетов богов, упоминаемых Гомером; он также написал обширный комментарий к гомеровскому «Каталогу кораблей»; отрывки из него сохранились у Страбона .

Автор статьи: Ленская В.С.