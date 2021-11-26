АНАКСАГОР

Древнегреческий философ.

(Греч. ,Aναξαγόρας). Родился в Клазоменах в Лидии в знатной семье, рано отошел от общественных дел и посвятил себя науке; после продолжительных путешествий в 456 до н. э. приехал в Афины , где сблизился с Периклом и стал учить философии. Кроме Перикла, его учениками были Фукидид, физик Архелай и Еврипид. За свои космологические воззрения был обвинен в нечестии, но избавлен от смертной казни Периклом и вынужден покинуть Афины. Воззрения А. сформировались под воздействием философии Милетской и Элейской школ. Исходя из принципа «все во всем», А. объяснял образование мира скоплением однородных частиц, которые были приведены в движение другим вечным началом — разумом (нус). Каждая вещь содержит часть всего, вещи различаются между собой преобладанием какого-либо первоначального вещества, разум же «содержит полное знание обо всем и имеет величайшую силу». А. занимался математикой и астрономией, пытался дать естественное объяснение различным природным явлениям. От сочинения А. «О природе» сохранились фрагменты. Умер в Лампсаке в 428 до н.э.

Автор статьи: Ленская В.С.