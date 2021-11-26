АММОНИЙ САККАС (др.-греч. Ἀμμώνιος Σακκᾶς)

Философ-платоник, учитель Плотина.

Аммоний, скорее всего, происходил из Египта, откуда взялось его прозвище Саккас и что оно означает, сказать ничего определенно нельзя. Основной источник, рассказывающий об Аммонии, - «Жизнь Плотина», написанная его учеником Порфирием . Плотин долго искал себе в Александрии наставника в философии, жаловался друзьям, что не может найти никого подходящего, и один из них отправил его к Аммонию. Услышав его, Плотин воскликнул: «Вот кого я искал!» и с тех пор не отходил от Аммония. По его совету он отправился на восток для ознакомления с тем, чем занимаются персы и индийцы, присоединившись к войску Гордиана III . Позже, начав преподавать в Риме, Плотин долгое время ничего не писал, а свои занятия вел согласно том, что он услышал от Аммония.

К сожалению, Аммоний не оставил после себя сочинений, а Плотин и его соученики Геренний и Ориген-платоник (которого следует отличать от Оригена-христианина) поклялись не разглашать учение Аммония. Нам известно, что у него учились Лонгин и Олимпий. Попытки реконструкции системы Аммония на основании того, что нам известно о платонизме и пифагореизме того времени, остаются в области чистой фантазии.